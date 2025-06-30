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 | Bengül Arıca

Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı! O akılalmaz anlar kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesinde B.S isimli adam, şiddet gerekçesiyle kendisinden boşanmak isteyen eşinin aracını ateşe verdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay sonrası B.S gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 07:45

Aydın'da meydana gelen akılalmaz olayda park halinde bulunan A.S.'ye ait otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede görevli olan bekçiler de itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı! O akılalmaz anlar kamerada

ARAÇ SAHİBİ KADIN BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Yangın haberini alır almaz otomobilinin başına gelen araç sahibi kadın şok geçirirken, eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek evi terk ettiğini ve eşinin kendisine otomobili yakacağı yönünde mesaj attığını belirtti.

EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLAMIŞ

Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından kadının kocası B.S.'nin elinde plastik kasa ve yanıcı madde ile araca yaklaştığını, otomobili ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. B.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı! O akılalmaz anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Otomobili kundaklama anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde elinde plastik malzemelerle otomobilin bulunduğu yere gelen şahsın otomobili kundakladığı ve sonrasında bölgeden ayrıldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
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