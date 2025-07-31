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 | Baran Aksoy

Böyle anne olmaz olsun! 5 aylık bebeğini sokağa terk etti: Acı haber geldi

Antalya'da doğduktan sonra annesi tarafından sokağa terk edilen bir bebek, beslenme bozukluğu ve bronşit rahatsızlıkları sebebiyle tedavisinin ardından devlet korumasına alındı. 5 aylık bebekten acı haber geldi. Bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Böyle anne olmaz olsun! 5 aylık bebeğini sokağa terk etti: Acı haber geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 13:30

'nın Muratpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde devlet korumasında olan 5 aylık Arda Deniz D. isimli bebek, görevliler tarafından kurum içerisindeki yatağında hareketsiz bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bebeğin nefes almadığını fark eden görevliler kendi imkanlarıyla Arda bebeği hemen en yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Arda D. isimli bebek hayatını kaybetti. Küçük bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Böyle anne olmaz olsun! 5 aylık bebeğini sokağa terk etti: Acı haber geldi

ANNESİ TARAFINDAN SOKAĞA TERK EDİLMİŞ

Küçük bebeğin ölümünün ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ve polis merkezi ekipleri olayla ilgili Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde inceleme yaptı.

Böyle anne olmaz olsun! 5 aylık bebeğini sokağa terk etti: Acı haber geldi

BRONŞİT VE BESLENME BOZUKLUĞU RAHATSIZLIĞI VARDI

Öte yandan, Arda bebeğin 17 Şubat 2025 tarihinde henüz birkaç günlük iken annesi tarafından Kepez bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sevk edildiği özel bir hastanede 1 ay devam eden tedavi sürecinin ardından, devlet korumasına alındığı, bronşit ve beslenme bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Böyle anne olmaz olsun! 5 aylık bebeğini sokağa terk etti: Acı haber geldi

Tedavisine devam edilen küçük bebeğin ayrıca dün sabah saatlerinde yine rutin kontrolleri çerçevesinde hastaneye götürüldüğü ve tedavisinin ardından öğlen saatlerinin ardından kuruma getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından muhakkik görevlendirilerek inceleme başlatıldığı bildirildi.

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ETİKETLER
#antalya
#Bebek Ölümü
#Devlet Koruması
#Çocuk Tedavisi
#Olay Yeri İncelemesi
#Yaşam
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