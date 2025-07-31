Nefesi kesilen çocuğun imdadına yetişti: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir PTT şubesinde, 28 Temmuz Pazartesi günü annesiyle gelen Enes isimli çocuk, elindeki pideden bir parça yediği sırada fenalaştı. Çocuğun nefes alamadığını ve morardığını gören annenin panik yaşadığı anlarda, güvenlik görevlisi Cahit Mutlu durumu fark etti. Soğukkanlılıkla çocuğun yanına giden Mutlu, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğun soluk borusundaki pide parçasını çıkararak yeniden nefes almasını sağladı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, PTT Kocaeli Başmüdürü Necati Yoldaş, Cahit Mutlu'yu makamında kabul ederek örnek davranışı dolayısıyla tebrik etti ve plaket takdim etti.