Böyle baba olmaz olsun! 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde madde içip krize girdi

Adıyaman’da, arkadaşlarıyla beraber kullandığı maddenin etkisine giren ve 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kriz geçiren babanın içler acısı hali yürek sızlattı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
23.10.2025
11:26
23.10.2025
11:26

merkez Alitaşı Mahallesi 1254 Sokak içerisindeki bir boş araziye araçla 3 arkadaşı ve 5 yaşındaki çocuğuyla beraber gelen M.D., isimli şahıs, arkadaşlarıyla beraber kullandığı maddenin etkisine girerek geçirdi.

Böyle baba olmaz olsun! 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde madde içip krize girdi

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir şahıs araç içerisindeki koltukta kendinden geçerken bir şahıs ise yerde krize giren M.D.’yi sakinleştirmeye çalıştı.

Böyle baba olmaz olsun! 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde madde içip krize girdi

ARKADAŞLARI TERK EDİP GİTTİ

Vatandaş kalabalığının çoğalması ve durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası M.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından boş arazi içerisine terk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekiplerince M.D.’ye müdahale edildi. Babasının içler acısı halini gören 5 yaşındaki Ö.D. ise sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, korkmaması için ilgi gösterildi.

Böyle baba olmaz olsun! 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde madde içip krize girdi

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İLGİ GÖSTERDİ

Sağlık çalışanlarından Büşra Özdemir, Gülcan Pulat ile Yasin Gürler, eldivenlerden balonlar yaparak çocuğun dikkatini kendi üzerine çekmeye ve babasının o halini göstermemeye çalıştı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve tedavileri ret eden M.D., yakınlarına teslim edilirken polis ekipleri M.D.’yle olay yerine gelen ve daha sonra M.D.’yi bırakarak kaçan şahısların yakalanması için başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Böyle baba olmaz olsun! 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde madde içip krize girdi
