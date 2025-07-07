Böyle vahşet görülmedi! Tatile gelen kız kardeşine yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de üniversite okuyan genç kız, tatilini geçirmek için geldiği aile evinde dehşeti yaşadı. 18 yaşındaki genç kız, abisi tarafından korkunç şekilde öldürüldü.

İzmir'de üniversite okuyan ve tatil sebebiyle ailesinin yaşadığı Manavgat'a gelen 18 yaşındaki Nazife A. ve 27 yaşındaki abisi M.A. ile bilinmeyen bir mesela yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya döndü. 27 yaşındaki abi, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşine saldırdı.

14 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Çıkan arbedede M.A. kız kardeşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kardeşleri ayırmaya çalışan anne A.A'nın da oğlundaki bıçağı almak isterken elinde kesikler oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A, polis merkezine götürüldü. Nazife A'nın cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.