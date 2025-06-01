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 | Baran Aksoy

Böyle vurgun görülmedi! Her gün sahteleriyle değişirmiş: Hizmetli diye girdi, altınlarla çıktı

Çanakkale'de maden ocağı sahibi iş kadını A.T., bundan aylar önce ev işlerine yardım etmesi için işe aldığı kadın tarafından soyuldu. Hizmetli kadın, evde bulunan 10 milyon TL değerindeki altınları sahteleriyle değiştirdi. Hırsızlık bir düğünde takılan çeyrek altının sahte çıkmasıyla ortaya çıktı.

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Böyle vurgun görülmedi! Her gün sahteleriyle değişirmiş: Hizmetli diye girdi, altınlarla çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:32

Çanakkale'de maden ocağı sahibi iş kadını A.T, ev işlerine yardımcı olması amacıyla 7 ay önce yanına hizmetli Emel Karakaş'ı aldı. A.T. her sabah güvenerek evin tüm anahtarlarını Karakaş'a teslim etti.

HER GÜN SAHTELERİYLE DEĞİŞTİRDİ

Evde temizlik yaptığı sırada yatak odasındaki kasayı fark eden Emel Karakaş, evde bulduğu anahtarlarla kasayı açtı. Kasadaki altınları gören Karakaş, her gün kasadan bir çeyrek altın alarak yerine sahte olanını koymaya başladı.

Böyle vurgun görülmedi! Her gün sahteleriyle değişirmiş: Hizmetli diye girdi, altınlarla çıktı

10 MİLYON TL'LİK ALTIN ÇALDI

Toplamda 37 çeyrek altını sahte olanlarla değiştiren Karakaş, fark edilmediğini anlayınca bu kez de 17 adet 22 ayar bileziği imitasyonlarıyla değiştirdi. Özel bazı parçaların düşük ayarlı taklitlerini ise kuyumculara özel siparişle yaptırdı. Bu yöntemle Emel Karakaş, yaklaşık 10 milyon lira değerinde altını çalmayı başardı. Hatta 300 bin lira değerindeki bir kol saatini bile sahtesiyle değiştirdi.

Böyle vurgun görülmedi! Her gün sahteleriyle değişirmiş: Hizmetli diye girdi, altınlarla çıktı

DÜĞÜNDE TAKILAN TAKI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yer yer kasayı kontrol eden A.T. altınları ve ziynet eşyalarının kutularını görünce Emel Karakaş'tan hiç şüphelenmedi. Ta ki A.T. bir düğün davetine katılana kadar. Kasadan bir çeyrek altın alarak bir düğün törenine katılan A.T. ve eşi K.T. ismini kurdeleye yazarak gelin ve damada taktı. Hırsızlık, gelin ve damatın altınları bozdurmak için kuyumcuya götürmesiyle ortaya çıktı. Altının sahte olduğunu öğrenen gelin ve damat durumu aileye bildirdi. Durumdan şüphelenen A.T., kasadaki tüm altınları alarak kuyumcuya götürdü.

Böyle vurgun görülmedi! Her gün sahteleriyle değişirmiş: Hizmetli diye girdi, altınlarla çıktı

(Görseldeki: Hizmetli Emel Karakaş)

İLK VURGUNU DEĞİLMİŞ...

Altınlarının tamamının sahte olduğunu öğrenen A.T. hizmetli Emel Karakaş'tan şikayetçi oldu. Emniyette hakkındaki suçlamaları kabul eden Karakaş, altınları sahteleriyle yer değiştirdiğini, paraları ise oyun sitelerinde kaybettiğini söyledi. Emel Karakaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken aynı yöntemle Gökçeada'da da bir aileyi dolandırdığı ortaya çıktı.

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