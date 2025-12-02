Boynuna batan tel engelli bıraktı! Yıllardır odasından çıkamıyor

Adana'da 30 yaşındaki Okan 6 yaşındayken bahçede oynadığı sırada boynuna batan bir tel nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli hale geldi. 24 yıldır evinin penceresinde annesiyle kurduğu küçük dünyada yaşamını sürdüren Okan en çok jandarma ve polis araçlarını görünce seviniyor.

"HAVA ALABİLSİN DİYE YILLARCA SIRTIMDA TAŞIDIM"

Feke ilçesinde esnaflık yapan Ali ve eşi Hacer Ersin çiftinin en büyük çocuğu Okan (30), 24 yıl önce yaşanan talihsiz bir kaza nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli kaldı. İlçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde 6 yaşındayken bahçede oyun oynadığı sırada boynuna batan tel ile yürüyemez hale gelen Okan şimdi bağımlı olduğu yatığının yanındaki pencereden dışarıyı izleyerek, hayata tutunuyor. Yıllarca oğlunu sırtında taşıyarak ona dışarıda hava aldırmaya çalıştığını belirten Anne Hacer Ersin, oğlunu mutlu görmenin kendini teselli ettiğini söyleyerek ulaşım ve sosyal yaşam imkânlarının kısıtlı olduğunu anlattı.

YEĞENLERİ PARKA GİTTİĞİNDE ÇOK ÜZÜLÜYOR

Anne Hacer Ersin," 3 oğlum var, 2'si asker. Okan 6 yaşından sonra engelli oldu. Feke'de bahçede oynarken boynuna tel battı ve bu hale geldi. Köy hayatında ulaşım ve kilo sorunları bizi çok zorluyor ama onunla olmak benim yaşama sevincim. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Oyuncak istiyor, ne görse almak istiyoruz. Kışın köyde kalamıyoruz, hastalanır diye. Okan'ın tedavisi için çok uğraştık ama doktorlar beyinde çökme ve çapraz hasar olduğunu, iyileşme ihtimalinin olmadığını söyledi. Keşke tedavi imkânı olsa ama yok. 22 yaşına kadar hep sırtımda taşıdım. Şimdi 4 kişiyle zor kaldırıyoruz. Torunlarım parka gideceğim dediğinde Okan üzülüyor, hırçınlaşıyor" dedi.

JANDARMA VE POLİS ARABALARI GEÇİNCE ÇOK SEVİNİYOR

Yatağa bağımlı yaşayan Okan Ersin, en büyük keyfinin oyuncakları olduğunu söyledi. Ersin" Jandarma ve polis arabaları gelince çok seviniyorum. En çok kamyon ve kepçe seviyorum. Annemle oturup televizyon izliyorum. Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum "diye konuştu.