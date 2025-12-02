Menü Kapat
Editor
Editor
 Ceyda Altun

Boynuna batan tel engelli bıraktı! Yıllardır odasından çıkamıyor

Adana'da yaşayan Okan Ersin, 6 yaşında boynundan aldığı tel darbesi nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli hale geldi. 24 yıldır evinin penceresinden bakmak ve oyuncaklarıyla oynamak dışında hiçbir aktivite yapamayan Okan gezmek istiyor. Dışarıyı izlerken görünce en çok sevinip heyecanlandığı şey ise jandarma ve polis araçları. Anne Hacer Ersin, oğlunu mutlu görmenin kendini teselli ettiğini söyleyerek ulaşım ve sosyal yaşam imkânlarının kısıtlı olduğunu anlattı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
10:07
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
12:29

'da 30 yaşındaki Okan 6 yaşındayken bahçede oynadığı sırada boynuna batan bir tel nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli hale geldi. 24 yıldır evinin penceresinde annesiyle kurduğu küçük dünyada yaşamını sürdüren Okan en çok jandarma ve polis araçlarını görünce seviniyor.

Boynuna batan tel engelli bıraktı! Yıllardır odasından çıkamıyor

"HAVA ALABİLSİN DİYE YILLARCA SIRTIMDA TAŞIDIM"

ilçesinde esnaflık yapan Ali ve eşi Hacer Ersin çiftinin en büyük çocuğu Okan (30), 24 yıl önce yaşanan talihsiz bir kaza nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli kaldı. İlçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde 6 yaşındayken bahçede oyun oynadığı sırada boynuna batan tel ile yürüyemez hale gelen Okan şimdi bağımlı olduğu yatığının yanındaki pencereden dışarıyı izleyerek, hayata tutunuyor. Yıllarca oğlunu sırtında taşıyarak ona dışarıda hava aldırmaya çalıştığını belirten Anne Hacer Ersin, oğlunu mutlu görmenin kendini teselli ettiğini söyleyerek ulaşım ve sosyal yaşam imkânlarının kısıtlı olduğunu anlattı.

Boynuna batan tel engelli bıraktı! Yıllardır odasından çıkamıyor

YEĞENLERİ PARKA GİTTİĞİNDE ÇOK ÜZÜLÜYOR

Anne Hacer Ersin," 3 oğlum var, 2'si asker. Okan 6 yaşından sonra engelli oldu. Feke'de bahçede oynarken boynuna tel battı ve bu hale geldi. Köy hayatında ulaşım ve kilo sorunları bizi çok zorluyor ama onunla olmak benim yaşama sevincim. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Oyuncak istiyor, ne görse almak istiyoruz. Kışın köyde kalamıyoruz, hastalanır diye. Okan'ın tedavisi için çok uğraştık ama doktorlar beyinde çökme ve çapraz hasar olduğunu, iyileşme ihtimalinin olmadığını söyledi. Keşke tedavi imkânı olsa ama yok. 22 yaşına kadar hep sırtımda taşıdım. Şimdi 4 kişiyle zor kaldırıyoruz. Torunlarım parka gideceğim dediğinde Okan üzülüyor, hırçınlaşıyor" dedi.

Boynuna batan tel engelli bıraktı! Yıllardır odasından çıkamıyor

JANDARMA VE POLİS ARABALARI GEÇİNCE ÇOK SEVİNİYOR

Yatağa bağımlı yaşayan Okan Ersin, en büyük keyfinin oyuncakları olduğunu söyledi. Ersin" Jandarma ve polis arabaları gelince çok seviniyorum. En çok kamyon ve kepçe seviyorum. Annemle oturup televizyon izliyorum. Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum "diye konuştu.

Boynuna batan tel engelli bıraktı! Yıllardır odasından çıkamıyor
