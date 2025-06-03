Bu acıya yürek dayanmaz! Kazada ailesini kaybetmişti: Sedye üzerinde son yolculuklarına uğurladı

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) için tören düzenlendi. Kazada yaralanan baba, ailesini sedye üzerinde son yolculuklarına uğurladı.

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık çalışanı paramedik anne ve 2 çocuğu için Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi.

HERKES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, aile yakınları, hastane personeli, çok sayıda vatandaş ve kazada yaralanan baba sedye üzerinde katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, anne ve çocukları için dualar okundu. Sağlık çalışanları da yaşanan kayıptan duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

CENAZELER MEMLEKETLERİ KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİ

Törende konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, hayatını kaybeden anne ve çocuklarına başsağlığı diledi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a uğurlandı.