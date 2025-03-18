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 | Baran Aksoy

Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye personeli sinir krizi geçirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye personeli olarak görev yapan Turgay Gezgin'in evinde yangın çıktı. Yangında eşi ve 2 çocuğu kaybeden Gezgin, gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 11:26

Aydın'da Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin, ekip arkadaşlarıyla birlikte sahur yaptı. Gezgin'in ekip arkadaşlarının yanından ayrılıp eve gitmek için hazırlandığı sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarı geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının Turgay Gezgin'in evinde çıktığını belirledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (3) ve Deniz Gezgin (12) hayatını kaybetti. Eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği öğrenen Turgay Gezgin sinir krizi geçirdi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Acı haberi alan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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