Yaşam
Bu akşam kar yağacak mı 27 Aralık? Bugün İstanbul'da kar yağdı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul için bugün kar uyarısı verilmişti. Binlerce kişinin heyecanla beklediği kar yağışının ilk olarak Anadolu Yakası'nda görüleceği de belirtilmişti. Şu an için İstanbul'da yoğun kar yağışı olmazken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülüyor.

27.12.2025
27.12.2025
saat ikonu 16:53

Milyonlarca kişinin gündeminde olan İstanbul'da kar yağışı için bekleyiş devam ediyor. AKOM ve MGM tarafından yapılan uyarılara göre bugün İstanbul'da kar yağması bekleniyordu.

BU AKŞAM KAR YAĞACAK MI 27 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 günlük hava tahmini paylaşıldı. Rapora bugün bugün kar beklentisi bulunmazken perşembe günü karla karışık yağmur görülebileceği yer aldı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞDI MI?

Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, kentin bazı yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Pendik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini ince beyaz örtü kapladı. Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

#Yaşam
