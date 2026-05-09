Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Bu çiçeği koparmanin cezası yaklaşık 700 bin TL

Afyonkarahisar'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında bulunan 'Eber sarısı'nı bu yıl kopartmanın cezasının 699 bin 245 TL olduğu belirtildi.

Eber sarısı, botanik dünyasında "Piyan" adıyla da biliniyor ve dünyada sadece Eber ve Akşehir gölleri çevresinde, endemik olarak yetişiyor. Üstelik bu bitkiyi özel kılan tek şey nadirliği değil; baklagiller familyasından olmasına rağmen tek bir gövdeden üç çiçek birden vermesiyle de botanikçileri şaşırtıyor.

Bolvadin'in Derekarabağ köyü sakinlerinden Hüseyin Kılınç, bu eşsiz doğa olayını her yıl heyecanla beklediklerini belirtti. Kılınç, Eber sarısının sadece mayıs ayında yüzünü gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz bu gölün ekmeğini yiyoruz; suyundan, balığından, kamışından faydalanıyoruz. Ama mayıs ayı gelince gölün çevresi bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Eber sarısı çıkar, sadece bir ay kalır ve sonra kaybolur. Bu kısa sürede dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, gazeteciler buraya akın ediyor."

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, çiçeği koparmanın cezasının bu yıl 699 bin 245 TL'ye yükseltildiği öğrenildi.

