Bu hafta sonu sınav var mı ne zaman? 14-15 Mart sınav takvimi

Her hafta sonu ÖSYM ve MEB tarafından çeşitli önemli sınavlar düzenleniyor. Eğitim ve kariyer planları doğrultusunda milyonlarca adayın yakından izlediği hafta sonu sınav gündemi, Mart ayının ilk haftasında olduğu gibi ikinci haftasında da yoğun bir programla devam edecek. Peki, bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınav yapılacak? İşte 14-15 Mart 2026 sınav takvimi!

BU HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yazılı sınavları bu hafta sonu öğrencilerle gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav giriş belgeleri sayesinde öğrenciler sınav merkezi, salon ve oturum saatlerini görüntüleyebiliyor. Sınav öncesinde adaylar belgelerini kontrol ederek hafta sonu uygulanacak sınava hazır hale geliyor. Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ya da aynı sayfadaki e-Devlet giriş bölümünden e-Devlet şifrelerini kullanarak https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresi üzerinden sisteme giriş yapıp “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında yer alan “Sınav Giriş Belgesi” ekranından belgelerini alabilecek.

AÇIK LİSE SINAV TAKVİMİ VE SAATLERİ

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.