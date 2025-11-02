Bu kadarı da pes artık! Beyin yakan kurtarma anları kamerada!

Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken yolda kalan Fiat Tofaş marka aracı bir türlü çalıştıramayan şoför ve içindekiler, buldukları yöntemle hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Başka bir aracın kaputuna oturan bir kişi, bozulan aracı ayakları ile ittirmeye çalıştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.