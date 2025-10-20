Menü Kapat
14°
Sosyal medyadan çocuklara 'molotof' eğitimi! 2 kişi tutuklandı

Çorum ve diğer 3 ilde bir takım şahısların sosyal medya üzerinden çocukları şiddete yönlendirecek eğitimler verdiği belirlendi. Molotof hazırlamayı ve çeşitli saldırı aletinin yapımını öğreten şahıslara operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 3 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 2 kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan çocuklara 'molotof' eğitimi! 2 kişi tutuklandı
Çorum'da sosyal medya üzerinden çocuklara bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama gibi konularda eğitimler veren ve radikal düşünceleri aşılayan şahıslara yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sosyal medyadan çocuklara 'molotof' eğitimi! 2 kişi tutuklandı

ŞİDDET İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPIYORLAR

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiğini tespit etti. Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını belirledi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli olarak Yozgat ve Niğde illerinde 3 hedef şahsa yönelik 14 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon icra edildi. Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki tahkikat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 17 Ekim'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan çocuklara 'molotof' eğitimi! 2 kişi tutuklandı
