TGRT Haber
Aktüel
 Erdem Avsar

Dünyanın en iyi turizm köyleri listesine giren köyler Türkiye’de hangileri?

Türkiye’de 4 köy, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü’nün duyurduğu En İyi Turizm Köyleri 2025 listesine dâhil oldu.

Dünyanın en iyi turizm köyleri listesine giren köyler Türkiye’de hangileri?
20.10.2025
20.10.2025
saat ikonu 00:02

BM Örgütü tarafından 5’incisi gerçekleştirilen ‘En İyi Turizm Köyleri’ girişimi kapsamında 29 ülkeden 52 köy ödüle layık bulundu.

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen 270’i aşkın başvuru arasından belirlenen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal zenginliklerin sürdürülebilir biçimde kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi ölçütlerde değerlendirildi.

Dünyanın en iyi turizm köyleri listesine giren köyler Türkiye’de hangileri?

Liste, Çin’in Huzhou şehrinde düzenlenen törenle duyuruldu.

Ayrıca 20 köy, ‘Yükseltme Programı’na alınarak gelecekte ‘En İyi Turizm Köyü’ unvanını kazanabilmeleri için destek kapsamına dâhil edildi.

Dünyanın en iyi turizm köyleri listesine giren köyler Türkiye’de hangileri?

TÜRKİYE’DE HANGİ KÖYLER LİSTEDE?

’nin dört ayrı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor.

  • Muğla’dan Akyaka,
  • İzmir’den Barbaros,
  • Mardin’den Anıtlı ve
  • Antalya’dan Kale Üçağız köyleri,

doğal güzellikleri, köklü gelenekleri ve çevre dostu turizm anlayışlarıyla dünyanın en seçkin turizm destinasyonları arasında yer aldı.

Yeni listeyle birlikte ‘En İyi Turizm Köyleri Ağı’na katılan köy sayısı 319’a çıktı.

ETİKETLER
#Türkiye
#turizm
#Kültürel Miras
#En İyi Turizm Köyleri
#Sürdürülebilir Turizm
#Aktüel
TGRT Haber
