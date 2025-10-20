Dünyanın en iyi turizm köyleri listesine giren köyler Türkiye’de hangileri?

BM Turizm Örgütü tarafından 5’incisi gerçekleştirilen ‘En İyi Turizm Köyleri’ girişimi kapsamında 29 ülkeden 52 köy ödüle layık bulundu.

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen 270’i aşkın başvuru arasından belirlenen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal zenginliklerin sürdürülebilir biçimde kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi ölçütlerde değerlendirildi.

Liste, Çin’in Huzhou şehrinde düzenlenen törenle duyuruldu.

Ayrıca 20 köy, ‘Yükseltme Programı’na alınarak gelecekte ‘En İyi Turizm Köyü’ unvanını kazanabilmeleri için destek kapsamına dâhil edildi.

TÜRKİYE’DE HANGİ KÖYLER LİSTEDE?

Türkiye’nin dört ayrı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor.

Muğla’dan Akyaka,

İzmir’den Barbaros,

Mardin’den Anıtlı ve

Antalya’dan Kale Üçağız köyleri,

doğal güzellikleri, köklü gelenekleri ve çevre dostu turizm anlayışlarıyla dünyanın en seçkin turizm destinasyonları arasında yer aldı.

Yeni listeyle birlikte ‘En İyi Turizm Köyleri Ağı’na katılan köy sayısı 319’a çıktı.