Bu kavga değil meydan savaşı! Bütün köy adliye önünde birbirine girdi

Dün Adıyaman merkez Gümüşkaya köyünde edinilen bilgilere göre, daha önceden muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda jandarma asayiş timi, komando timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga eden şahıslara jandarma ekiplerince müdahale edildi. Olayda taş, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralanan toplam 15 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. 15 yaralıdan bazıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGANIN İKİNCİ YARISI ADLİYE ÖNÜNDE BAŞLADI!

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Adliyesi'ne getirilen şahıslar burada da birbirine girdi. Adliye önünde iki grup arasında çıkan sopalı taşlı kavgada 15 kişi daha yaralandı.

KAVGANIN İKİNCİ GÜNÜNDE TOPLAM YARALI SAYISI 30

Polis ekipleri birbirine sopa ve taşlarla saldıran şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, iki grup arasındaki kavgada toplam 30 kişi yaralandı.