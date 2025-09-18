Menü Kapat
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Köylülerin gözüne uyku girmiyor! Ev ikiye bölündü

Bursa'da maden çalışmaları Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki köyü tehdit etmeye devam ediyor. Arazide oluşan yarıklar sebebiyle yaşlı bir vatandaşın evi ikiye bölündü. Geceleri korku içerisinde uyuduklarını söyleyen mahalle halkı, gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

Köylülerin gözüne uyku girmiyor! Ev ikiye bölündü
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
16:32
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
16:32

Yenişehir‘e bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde özel bir maden işletmesine ait Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi kapsamında uzun zamandır devam eden kazı çalışmaları sonrasında madene yakın arazi ve ormanlık alanlarda büyük yarıklar oluştu.

Köylülerin gözüne uyku girmiyor! Ev ikiye bölündü

Çalışmalar sebebiyle yaşlı bir adamın yaşadığı ev ikiye bölündü. Geceleri korku içerisinde uyuduklarını söyleyen mahalle halkı, gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

Köylülerin gözüne uyku girmiyor! Ev ikiye bölündü

İKİYE BÖLÜNEN EVDE YAŞAMAK ZORUNDA KALDI

Evde ve arazisinde derin çatlaklar oluştuğunu belirten yaşlı adam, gidecek bir yerinin olmadığını, evinin yıkılma noktasına gelmesine rağmen içinde yaşamaya devam etmek zorunda olduğunu söyledi.

Köylülerin gözüne uyku girmiyor! Ev ikiye bölündü

Firmanın kendisine yeni ev yapma sözü verdiğini ancak kimsenin kendisi ile ilgilenmediğini ifade eden vatandaş, yaklaşan kış öncesi ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı.

Köylülerin gözüne uyku girmiyor! Ev ikiye bölündü

ORMANLIK ALANLARI TALAN ETTİLER

Maden firmasına tepki gösteren vatandaşlar, sadece kendi arazilerinin değil, tesislere yakın noktadaki ormanlık alanların da büyük zarar gördüğünü ifade ederek, maden firması için gerekli yaptırımların uygulanmasını ve köyü tehdit eden çalışmaların sonlandırılmasını istedi.

Köylülerin gözüne uyku girmiyor! Ev ikiye bölündü

İZNİK GÖLÜ'NDEN SU ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan, firmasının daha önce tesislerde ihtiyaç duyulan suyu İznik Gölü'nden çekmek için girişimlerde bulunduğu, bu girişimi engellemek için davaların açıldığı ve İznik Belediyesi tarafından firmanın İznik Gölü'nden su çekmesinin engellendiği öğrenildi.

Köylülerin gözüne uyku girmiyor! Ev ikiye bölündü
