18°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Bu köpeği bulan yaşadı! Sahipleri telefon başında bekliyor

Bursa'da 24 Temmuz'da kaybolan köpekleri Pablo'yu arayan aile bulana 50 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Bilen ailesi kayıp köpeklerinin bulunması için, tanımadıkları numaralardan gelen bütün aramaları büyük bir heyecanla açtıklarını anlattı.

Bu köpeği bulan yaşadı! Sahipleri telefon başında bekliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
17:13
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
17:13

'da yaklaşık 4 yıl önce yavruyken sahiplendikleri ve aileden biri gibi gördükleri köpeklerini günlerdir arayan Bilen ailesi, Pablo'ya kavuşacakları umuduyla her gün aramaya devam ediyor.

Bu köpeği bulan yaşadı! Sahipleri telefon başında bekliyor

'AİLEDEN BİRİ OLDU'

Osmangazi ilçesinin Nilüferköy Mahallesi'nde oturan Hakan Bilen, yaklaşık 4 yıl önce Alman Spitz cinsi köpeği henüz yavruyken sahiplendiklerini anlattı.

Köpek yavrusuna asıl sahibinin bakamadığını ve kendilerinin sahiplendiklerini belirten Bilen, "Çok sevdik ve aileden biri oldu. Ben, eşim ve 2 çocuğum çok seviyoruz" dedi.

24 TEMMUZ'DA KAYBOLDU

Köpeğin 24 Temmuz'da kaybolduğunu dile getiren Bilen, şunları söyledi:

"O günden bu yana bir gün bile aksatmadan arıyoruz. Bursa'nın birçok yerine Pablo'nun fotoğrafı da olan ilanlar astık. Köpeği bulana 50 bin lira vereceğiz. Kaybolduğu için çok üzgünüz. Bulan, gören varsa lütfen bize ulaşsın. Pablo'nun boynundaki tasmasında iletişim bilgileri ve çipi de mevcut."

Bu köpeği bulan yaşadı! Sahipleri telefon başında bekliyor

'HER ARAMA UMUTLANDIRIYOR'

Tanımadıkları numaralardan yapılan her aramada heyecana kapıldıklarını ve büyük umutla telefonu açtıklarını anlatan Bilen, köpeklerine ulaşacakları günü beklediklerini söyledi.

