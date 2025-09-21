Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kayıp otizmli çocuktan sevindiren haber

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki otizmli Elif Su Yakut, polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp otizmli çocuktan sevindiren haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 22:52

ilçesine bağlı Hamamçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde Elif Su Yakut'tan (17) haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucunda Yakut, akşam saatlerinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp otizmli çocuktan sevindiren haber

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Battalgazi ilçemizde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Elif Su Yakut, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bulunmuş ve ailesine teslim edilmiştir" denildi.

TGRT Haber
