Kayıp otizmli çocuktan sevindiren haber

Battalgazi ilçesine bağlı Hamamçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde Elif Su Yakut'tan (17) haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucunda Yakut, akşam saatlerinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Battalgazi ilçemizde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Elif Su Yakut, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bulunmuş ve ailesine teslim edilmiştir" denildi.