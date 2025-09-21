Kayseri'de acı olay! Dağcıların tırmanışı ölüm getirdi

Melikgazi ilçesine bağlı Kırlangıç Vadisi mevkiinde 4 kişilik bir grup dağcı sportif tırmanışa çıktı. Dağcılardan Nurettin Özcan (50) dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ekibi ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nurettin Özcan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.