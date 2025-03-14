Bu köyde yalnız iftar açmak yasak! Yıllardır sofralar beraber kuruluyor

Tunceli'de Akçayunt köyünde Ramazan ayında vatandaşlar arasında gelenek uzun yıllardır sürüyor. Akçayunt köyünde sürdürülen iftar programı geleneğiyle orucunu kimse evinde yalnız açmıyor. Ramazan ayı boyunca köy halkının dayanışmasıyla köy konağında toplanan köylüler, birlikte iftar sofraları kurarak gelen misafirlere yemek ikramında bulunuyor.



''MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAK ONUR KAYNAĞI''

Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadıklarını aktaran Akçayunt köyü sakinlerinden iş adamı Hüseyin Öztürk, "Akçayunt köyümüzde iftar soframızı yıllardır birlikte kuruyoruz. İftarımızı birlikte açıyoruz. Mübarek Ramazan ayında köy halkıyla bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haricen gelen misafirlerimizi ağırlamak ise bizler için ayrı bir onur kaynağı oluyor. Aynı kaplardan yemek yiyor, bayram sabahında da yine birlikte kahvaltı yapıyoruz. Her şeyi devletten beklemiyoruz. Köyde yapılması planlanan her çalışma için yine elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu güzel birlikteliğe katkı sunan tüm köy halkımıza teşekkür ediyorum. Allah tutulan oruçlarımızı kabul eylesin" dedi.