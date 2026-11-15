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 | Nalan Güler Güven
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GÜNCELLEME:
15.11.2026
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25 dekarlık alandan hasat edilen patateslerin geliri 100’den fazla öğrenciye burs oluyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 25 dekarlık alanda gerçekleştirilen patates hasadı tamamlandı. Mor patates üretiminin de yapıldığı projeden elde edilen gelirle 100’den fazla öğrenciye düzenli burs desteği sağlanıyor.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:47

(SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen patates hasadı tamamlandı. 

25 dekarlık alandan hasat edilen patateslerin geliri 100’den fazla öğrenciye burs oluyor

25 DEKARDA DOĞAL VE GELENEKSEL ÜRETİM BİR ARADA

Yaklaşık 25 dekarlık alanda üretimi yapılan patateslerden elde edilen gelir, öğrencilerin eğitimine destek oluyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, bu yıl 15 dekarlık alanda doğal, 10 dekarlık alanda ise geleneksel yöntemlerle patates yetiştirildiğini belirtti. 

25 dekarlık alandan hasat edilen patateslerin geliri 100’den fazla öğrenciye burs oluyor

Ayrıca yaklaşık 2 dekarlık alanda mor patates üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Demirbaş, gelecek yıl ekim alanlarını genişleterek burs verilen öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. 

25 dekarlık alandan hasat edilen patateslerin geliri 100’den fazla öğrenciye burs oluyor

REKTÖR ŞENGÖNÜL HASAT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de çalışanlara kolaylıklar dileyerek, merkezin bilimsel araştırmaların yanı sıra toplumsal katkı açısından da önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. 

25 dekarlık alandan hasat edilen patateslerin geliri 100’den fazla öğrenciye burs oluyor

Üniversitede gerçekleştirilen üretimle akademisyen ve öğrencilere uygulamalı araştırma imkânı sunulurken, elde edilen gelirle 100’den fazla öğrenciye düzenli burs desteği veriliyor.

25 dekarlık alandan hasat edilen patateslerin geliri 100’den fazla öğrenciye burs oluyor

 

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#sivas cumhuriyet üniversitesi
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