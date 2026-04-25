Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Bugün düğünleri olacak çift evlerinde ölü bulundu Burdur'un Çavdır ilçesinde, düğün hazırlığı yapan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan çifti evlerinde ölü bulundu. Olay, Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak olan çift, ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri morga kaldırılırken, ölüm nedenleri yapılacak otopsi ile kesinleşecek. Evde yapılan incelemede, çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken ölüm nedenleri yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi. Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.