Bugün İstanbul'da kar yağacak mı? Salı günü hava durumu tahminleri

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından gözler İstanbul'da kar yağışına çevrildi. Pazartesi günü için kar yağışı beklentisi bulunurken salı günü kar yağışı beklenmiyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Dün etkili olan yağış ara ara gerçekleşirken bugün için de ara ara yağış gerçekleşebilir fakat yoğun bir yağış beklentisi bulunmuyor.

SALI GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.