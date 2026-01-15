Bugün kandil mi, ne kandili? 15 Ocak bugün hangi kandil idrak edilecek? İşte, 2026 dini günler takvimi

Miraç kelime anlamı olarak merdiven olarak ifade edilirken Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece olarak bilinmektedir. İsra suresinin ilk ayet-i kerimesinde Mirac bildirilmektedir. Geçtiğimiz yıl 25 Aralık tarihinde Regaip kandili idrak edilmişti. 2026 yılında ise sırasıyla Miraç kandili, Berat kandili, Mevlid kandili ve son olarak yine Regaip kandili idrak edilecek. Hadiste yer alan bilgide Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükafat vardır. Mirac gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilirken gündüzü de oruç tutulur. Peki Bugün kandil mi, ne kandili? İşte, 2026 yılında idrak edilecek Miraç, Berat, Mevlid ve Regaip kandili tarihleri…

BUGÜN (15 OCAK) KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Miraç Kandili, hicri takvime göre Receb ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Miladi takvimde 15 Ocak Perşembe günü Miraç kandili idrak edilecek. 2026 yılında idrak edilecek kandil tarihleri şu şekilde;

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

İslam alemi için kandil günleri ayrıca önemlidir. Müslümanlar bu günlerde eş, dost ve akrabalarıyla görüşürken aynı safta namazlar kılar ve dualar eder. Bu özel günde kalp kırmamak, hayır işlemek ve günahtan uzak durmak gerekir. 15 Ocak Miraç Kandili olarak idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükafat vardır. (i. Gazali) Receb’in 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir. (İ.Gazali)

Cuma günü tek olarak oruç tutmak bazı alimler tarafından mekruh olarak ifade edilmiştir. Cumartesi günü oruç tutmak ise bütün alimlere göre mekruh olduğu için, bu mübarek gün cumaya rastlandığı zaman, orucu perşembe veya cumartesi ile birlikte tutulmalıdır. Mirac kandili bu yıl Perşembe gününe denk geldiğinden oruç tutulabilir.

Mirac kandilinde kaza namazı kılınabilir, Kur’an-ı kerim okunabilir. Müslümanlar bu özel günde dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir. (Dinimiz İslam)

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Mirac, merdiven demektir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde, Mirac bildirilmektedir.