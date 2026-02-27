İslam aleminin büyük bir coşkuyla beklediği Ramazan Ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulan oruçla başladı. On bir ayın sultanı olan Ramazan Ayı’nda bir hafta geri de kalırken arama motorlarında ‘Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?’ gibi sorular da merak edilmeye başlandı. Peki, Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü? Ramazan kaç gün sürüyor? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

BUGÜN RAMAZAN’IN KAÇINCI GÜNÜ?

Ramazan Ayı’nın ilk orucu 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulmaya başlandı. İslam aleminin büyük heyecanla beklediği Ramazan Ayı, coşkusuyla beraber geldi. 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahur yapıldı.

‘Bin aydan daha hayırlı’ olan Kadir Gecesi’ne de yaklaştığımız bu günlerde arama motorlarında ‘Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?’ şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. Büyükten küçüğe herkesin büyük bir mutlulukla orucunu tuttuğu bu günlerde yurdun dört bir yanını Ramazan sevinci sarmış durumda görülüyor.

19 Şubat 2026’da başlayan Ramazan Ayı’nın 27 Şubat itibariyle bugün Ramazan’ın 9. günüdür. Hicri takvime göre bu yıl Ramazan Ayı, 29 gün sürecek.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan Ayı’nı bu yıl şubat ayına gelmesiyle tamamen kışa denk gelmiştir. Oruç ibadeti, İslam’ın beş şartından olup Ramazan Ayı’nda da farz kılınmıştır. Bu sebeple 12 ayın bir ayında Ramazan orucu tutulur.

Ramazan Ayı, Hicri takvime göre belirlenir. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Ayı, her yıl yaklaşık olarak 10 ya da 11 gün geri gelir. Böylelikle hemen hemen her yeni yılda bir yeni ayda oruç tutulur.

Bu yıl da 19 Şubat’ta başlayan Ramazan orucu, kaç gün süreceğiyle merak edilerek araştırılmaya başlandı. 27 Şubat 2026 itibariyle bugün Ramazan Ayı’nın 9. Günüdür. Ramazan Ayı ise bu yıl 29 gün sürecektir.

Ramazan Bayramı ise;

19 Mart 2026 Perşembe Arefe Günü

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün