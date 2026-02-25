Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti tahinli pide! Damaklarda iz bırakıyor

Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tahinli pide, iftar ve sahur sofralarında yoğun ilgi görüyor.

Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen pideler, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor.

RAMAZAN AYINDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Pide ustası Mustafa Sayın, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel tahinli pidenin, lezzet tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi. Mustafa Sayın, "Sadece Ramazan ayında yapıyoruz biz bu pideyi. Ramazandan sonra 11 ay ara veriyoruz. Tahinli pidenin tahinli, şekerli tahinli, tahinli cevizli ve cevizli şekerli olmak üzere farklı damaklara hitap eden 4 çeşidi var. Müşterilerimiz oldukça memnun. Koca bir yıl bekliyorlar ve Ramazan ayında büyük ilgi gösteriyorlar."

"ARTIK KÜTAHYA'YA ÖZEL BİR LEZZET OLDU"

"İçerisine sadece tahin ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Tercihe göre şeker ilave ediyor, en son cevizlerini koyarak fırınlıyoruz. Artık Kütahya'ya özel bir lezzet oldu" diye konuştu. Sayın, tahinli pidenin bu yıl 140 TL'den satışa sunulduğunu da sözlerine ekledi.