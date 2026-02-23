Trabzon iftar çadırı nerede nasıl gidilir? Büyükşehir ve Ortahisar iftar yerleri

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Trabzon’da belediyeler hazırlıklarını bitirdi. Bu yıl sadece şehir merkezinde değil, üniversite kampüslerinden en uzak mahallelere kadar geniş bir aralıkta iftar sofraları kurulacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi etkinlik ve iftarın merkezi olarak Hanife Hatun Camiini seçerken, Ortahisar Belediyesi ise mahalle iftarları ile vatandaşla buluşacak.

BÜYÜKŞEHİR ANA MERKEZ HANİFE HATUN CAMİ…

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ramazan etkinliklerinin odağı olarak Hanife Hatun Camii çevresini seçti. Burada kurulan ana iftar çadırının yanı sıra, çocuklar ve yetişkinler için özel etkinlik alanları, geleneksel Ramazan eğlenceleri, kültürel ve manevi programlar gerçekleştirilecek. Büyükşehir’in iftar noktaları şu şekilde duyuruldu: "Hanife Hatun Caminin yanında kurulan çadırda iftar sunulacak! Üniversiteler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Yalıncak’taki İlahiyat Fakültesi olmak üzerek 3 ayrı nokta… Şehir Merkezi: Atatürk Alanı (Meydan Parkı) ve 2 Nolu Bostancı Camii önü olmak üzere 2 ayrı alan… Ortahisar’da 3 Sabit, 19 Mahalle İftarı Ortahisar Belediyesi ise hem sabit noktalarla hem de mobil etkinliklerle Ramazan’ı kutlayacak." İlçede belirlenen 3 ana sabit nokta şunlar:

Meydan Kent Lokantası önü

İnönü Mahallesi Kent Lokantası önü

Ortahisar Belediyesi Hizmet Binası önü

Ortahisar belediyesi ayrıca 19 farklı mahallede iftar sofraları kuracak.. Belediye, bu sayede vatandaşlarla kendi mahallelerinde bir araya gelerek Ramazan’ın dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sadece merkez belediyeler değil, Trabzon’un diğer tüm ilçe belediyeleri de kendi bölgelerinde kuracakları sofralarla hazırlıklara katıldı.