Trabzon iftar çadırı nerede nasıl gidilir? Büyükşehir ve Ortahisar iftar yerleri

Trabzon iftar çadırı yerleri vatandaşlar tarafından merakla ediliyor. Mübarek Ramazan ayı başladı. Müslüman aleminin en mühim ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç için niyet edildi. Trabzon’da Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri iftar noktalarını tespit etti. Şehir merkezindeki dev çadırların yanı sıra üniversite kampüsleri ve 18 ilçede kurulacak sofralarla on binlerce vatandaş bir araya toplanacak. Peki, Trabzon iftar çadırı nerede nasıl ulaşılır? Büyükşehir ve Ortahisar iftar yerleri.

Trabzon iftar çadırı nerede nasıl gidilir? Büyükşehir ve Ortahisar iftar yerleri
Mübarek ayının gelmesiyle birlikte ’da hazırlıklarını bitirdi. Bu yıl sadece şehir merkezinde değil, üniversite kampüslerinden en uzak mahallelere kadar geniş bir aralıkta sofraları kurulacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi etkinlik ve iftarın merkezi olarak Hanife Hatun Camiini seçerken, Ortahisar Belediyesi ise iftarları ile vatandaşla buluşacak.

Trabzon iftar çadırı nerede nasıl gidilir? Büyükşehir ve Ortahisar iftar yerleri

BÜYÜKŞEHİR ANA MERKEZ HANİFE HATUN CAMİ…

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ramazan etkinliklerinin odağı olarak Hanife Hatun Camii çevresini seçti. Burada kurulan ana iftar çadırının yanı sıra, çocuklar ve yetişkinler için özel etkinlik alanları, geleneksel Ramazan eğlenceleri, kültürel ve manevi programlar gerçekleştirilecek. Büyükşehir’in iftar noktaları şu şekilde duyuruldu: "Hanife Hatun Caminin yanında kurulan çadırda iftar sunulacak! Üniversiteler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Yalıncak’taki İlahiyat Fakültesi olmak üzerek 3 ayrı nokta… Şehir Merkezi: Atatürk Alanı (Meydan Parkı) ve 2 Nolu Bostancı Camii önü olmak üzere 2 ayrı alan… Ortahisar’da 3 Sabit, 19 Mahalle İftarı Ortahisar Belediyesi ise hem sabit noktalarla hem de mobil etkinliklerle Ramazan’ı kutlayacak." İlçede belirlenen 3 ana sabit nokta şunlar:

Trabzon iftar çadırı nerede nasıl gidilir? Büyükşehir ve Ortahisar iftar yerleri
  • Meydan Kent Lokantası önü
  • İnönü Mahallesi Kent Lokantası önü
  • Ortahisar Belediyesi Hizmet Binası önü

Ortahisar belediyesi ayrıca 19 farklı mahallede iftar sofraları kuracak.. Belediye, bu sayede vatandaşlarla kendi mahallelerinde bir araya gelerek Ramazan’ın dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sadece merkez belediyeler değil, Trabzon’un diğer tüm ilçe belediyeleri de kendi bölgelerinde kuracakları sofralarla hazırlıklara katıldı.

