Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide, bu defa bambaşka bir tarifle aratılıyor. Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde ağızları sulandıran Ramazan pidesi dolması, hem leziz hem doyuru olmasıyla, iftar sofralarının baş tacı olmaya aday. Peki Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır, içine hangi malzemeler konur? İşte Ramazan pidesi dolması tarifi ve püf noktaları...

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması 'da yapılan Ramazan pidesi dolması, izleyicinin dikkatini çekti. İftar sofralarında klasik pidelere alternatif arayanlar için biçilmiş kaftan olan Ramazan pidesi dolması tarifi ise arama motorlarında gün boyu arandı. Peki Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? İşte tam malzeme listesi ve dikkat edilmesi gereken püf noktalar...

RAMAZAN PİDESİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Ramazan pidesi dolması, bayatlamaya yüz tutmuş pideleri değerlendirmek için de harika bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

Dışı hafif çıtır, içi sulu ve aromatik bir harçla hazırlanan bu tarif, tek başına ana yemek olarak sunulabiliyor. Üstelik hem etli hem de kıymalı versiyonları yapılabiliyor. Peki Ramazan pidesi dolması için hangi malzemeler gerekiyor? İşte tam malzeme listesi...

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

Malzemeler:

2 adet Ramazan pidesi

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet kapya biber

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

1 adet yeşil biber

1 adet domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

Tuz, karabiber ve pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay bardağı su

Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri - İsteğe bağlı

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

Yapılışı:

Evinizde Ramazan pidesi dolması yapmak için öncelikle pidelerin üst kısmını kapak gibi kesin ve iç kısmını dikkatli bir şekilde çıkarın. Tavaya sıvı yağı alın ve doğranmış soğanı kavurun. Daha sonra ise kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

Üzerine küp şeklinde doğranmış biberleri ve domatesi ilave edin. Baharatları da ekledikten sonra, birkaç dakika bu şekilde kavurun. Yarım çay bardağı suyu ekleyip harcı pişirin. Hazırladığınız iç harcı pidelerin içine doldurun. İsteğe ağlı üzerine kaşar serpip 180 derece fırında yaklaşık 10 ila 15 dakika pişirin. Şimdiden afiyetler olsun.

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KAÇIRILAN PÜF NOKTASI

Programda yapılan tarifte birçok izleyicinin dikkatini çeken detay, iç harcın fazla kuru kalmasıydı. Oysa pide dolmasında en kritik nokta, harcın hafif sulu bırakılması. Çünkü fırında ikinci defa ısıtılan harç, suyunu tamamen kaybederse içi sertleşebiliyor.

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

Bir diğer önemli püf noktası ise pidenin iç kısmını tamamen inceltmemek. Çok oyulan pide, fırında kurur ve sonunda çatlar. Ayrıca fırına vermeden önce pidenin kenarlarına çok az tereyağı sürmek gerekiyor. Böyle yapınca dış yüzey daha parlak ve çıtır oluyor.

Ramazan pidesi dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da kaçırılan püf noktası!

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ramazan pidesi dolması bir gün önceden yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Servisten hemen önce pidelere doldurarak fırınlarsanız daha lezzetli olur.

Bayat pideyle olur mu?

Bayat pideyle yapılan Ramazan pidesi dolması daha iyi sonuç verir. Çünkü iç harç daha iyi taşınır.

Ramazan pidesi dolması dondurulur mu?

İç harcı ayrı olarak dondurabilirsiniz.

