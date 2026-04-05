Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Bugün TV’de neler var? 05 Nisan 2026 Pazar yayın akışı!

05 Nisan 2026 Pazar günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 05 Nisan 2026 Pazar yayın akışı!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 09:00

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. Özellikle haftanın ilk son gününün akşamında ekran başına geçen izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. İzleyiciler, favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye yöneldi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Hafta Sonu Haber
  • 07:00 - Hafta Sonu Haber
  • 08:00 – Seda Akbay İle Gün Başlıyor
  • 10:30 – Arzu Budak ile Sanatın Kalbi
  • 11:00 - Hafta Sonu Haber
  • 11:45 - Hayatın İçinden
  • 12:00 - Hafta Sonu Haber
  • 12:45 – Hayatın İçinden
  • 13:00 - Hafta Sonu Haber
  • 13:30 – Doğa ve Biz
  • 14:00 – Hafta Sonu Haber
  • 14:45 - Hayatın İçinden
  • 15:00 - Hafta Sonu Haber
  • 15:45 - Hayatın İçinden
  • 16:00 – Hafta Sonu Haber
  • 16:30 – Doğa ve Biz
  • 17:00 - Hafta Sonu Haber
  • 17:45 – Hayatın İçinden
  • 18:00 – Akşam Gündemi
  • 18:45 – Hayatın İçinden
  • 19:00 – Akşam Gündemi
  • 19:30 – Hayatın İçinden
  • 19:45 - Ferhat Ünlü İle Hafta Sonu Ana Haber
  • 21:00 - Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı
TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 04:58 – İstiklal Marşı
  • 05:00 – Yedi Numara
  • 05:40 – Beni Böyle Sev
  • 07:05 – Portreler “Cem Karaca”
  • 08:40 – Cennetin Çocukları
  • 11:45 – Enine Boyuna
  • 13:00 – Yurda Dönüş
  • 14:00 – Taşacak Bu Deniz
  • 17:30 – Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 - Teşkilat
  • 00:15 – 3’te 3
  • 01:30 – Gönül Dağı
  • 03:50 – Yurda Dönüş
  • 04:35 – 3’te 3
KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Küçük Ağa
  • 08:30 – Konuştukça
  • 09:45 – Magazin D Pazar
  • 12:45 - Pazar Gezmesi
  • 13:45 – Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 – Güller ve Günahlar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Uzak Şehir
  • 23:15 – Eşref Rüya
  • 02:15 – Corontina 19
  • 04:00 – 5N1K
  • 04:30 - Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Keloğlan ile Cankız
  • 10.00 – Pazar Sürprizi
  • 13:00 – İşte Hayat
  • 14:45 - İstasyon
  • 16:45 – Sivri Akıllılar
  • 18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Olanlar Oldu
  • 22:15 – Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
  • 00:15 – Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 – Olanlar Oldu
  • 04: 15 - Bizans Oyunları: Geym of Bizans
STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Sefirin Kızı
  • 09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 – Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
  • 15:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
  • 19:00 – Star Haber (Canlı)
  • 20:00 – Çirkin
  • 00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
  • 02:30 - Sefirin Kızı
  • 04:00 – Türk Müziği
  • 05:00 - Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 – Atv’de Hafta Sonu
  • 10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
  • 11:20 - Dizi TV
  • 12:10 – Hidalgo’nun Hazinesi / Yabancı Sinema
  • 14:10 – Kuruluş Orhan
  • 17:10 – Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede / Yerli Sinema
  • 19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
  • 00:20 – Kuruluş Orhan
  • 03:00 – Can Borcu
  • 05:30 - Aile Saadeti
TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Dizi
  • 08:00 – Oynat Bakalım
  • 08:30 – Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 – Gazete Magazin
  • 16:30 – Survivor Panaroma / Canlı
  • 20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
  • 13:00 – Doktor: Başka Hayatta
  • 15:45 - Kıskanmak
  • 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 – Doktor: Başka Hayatta
  • 00:00 – Efsane Futbol
  • 01:30 - Halef: Köklerin Çağrısı
  • 04:15 - Yasak Elma
  • 06:15 – Karagül

