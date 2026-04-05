Bugün TV’de neler var? 05 Nisan 2026 Pazar yayın akışı!
05 Nisan 2026 Pazar günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 05 Nisan 2026 Pazar yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Pazar akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. Özellikle haftanın ilk son gününün akşamında ekran başına geçen izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. İzleyiciler, favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye yöneldi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
TGRT HABER YAYIN AKIŞI
06:00 – Hafta Sonu Haber
07:00 - Hafta Sonu Haber
08:00 – Seda Akbay İle Gün Başlıyor
10:30 – Arzu Budak ile Sanatın Kalbi
11:00 - Hafta Sonu Haber
11:45 - Hayatın İçinden
12:00 - Hafta Sonu Haber
12:45 – Hayatın İçinden
13:00 - Hafta Sonu Haber
13:30 – Doğa ve Biz
14:00 – Hafta Sonu Haber
14:45 - Hayatın İçinden
15:00 - Hafta Sonu Haber
15:45 - Hayatın İçinden
16:00 – Hafta Sonu Haber
16:30 – Doğa ve Biz
17:00 - Hafta Sonu Haber
17:45 – Hayatın İçinden
18:00 – Akşam Gündemi
18:45 – Hayatın İçinden
19:00 – Akşam Gündemi
19:30 – Hayatın İçinden
19:45 - Ferhat Ünlü İle Hafta Sonu Ana Haber
21:00 - Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:58 – İstiklal Marşı
05:00 – Yedi Numara
05:40 – Beni Böyle Sev
07:05 – Portreler “Cem Karaca”
08:40 – Cennetin Çocukları
11:45 – Enine Boyuna
13:00 – Yurda Dönüş
14:00 – Taşacak Bu Deniz
17:30 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 - Teşkilat
00:15 – 3’te 3
01:30 – Gönül Dağı
03:50 – Yurda Dönüş
04:35 – 3’te 3
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Pazar
12:45 - Pazar Gezmesi
13:45 – Arda ile Omuz Omuza
14:45 – Güller ve Günahlar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Uzak Şehir
23:15 – Eşref Rüya
02:15 – Corontina 19
04:00 – 5N1K
04:30 - Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Keloğlan ile Cankız
10.00 – Pazar Sürprizi
13:00 – İşte Hayat
14:45 - İstasyon
16:45 – Sivri Akıllılar
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Olanlar Oldu
22:15 – Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
00:15 – Kızılcık Şerbeti
02:45 – Olanlar Oldu
04: 15 - Bizans Oyunları: Geym of Bizans
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Sefirin Kızı
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 – Tülin Şahin ile Moda
12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Çirkin
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
02:30 - Sefirin Kızı
04:00 – Türk Müziği
05:00 - Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – Atv’de Hafta Sonu
10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:20 - Dizi TV
12:10 – Hidalgo’nun Hazinesi / Yabancı Sinema
14:10 – Kuruluş Orhan
17:10 – Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede / Yerli Sinema
19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Kuruluş Orhan
03:00 – Can Borcu
05:30 - Aile Saadeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 – Dizi
08:00 – Oynat Bakalım
08:30 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
16:30 – Survivor Panaroma / Canlı
20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 – Doktor: Başka Hayatta
15:45 - Kıskanmak
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu