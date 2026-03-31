Bugün TV’de neler var? 31 Mart 2026 Salı yayın akışı!

31 Mart 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. İşte 31 Mart 2026 Salı günü yayın akışı!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 09:44

31 Mart 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 31 Mart 2026 Salı yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicisinin merakla sorduğu sorulardan biri de ‘Bu akşam hangi diziler var?’ oldu. Salı akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

07:00 - Günaydın Türkiye

09:45 - Hayatın İçinden

10:00 - Haberin İçinden

11:15 - Gündem Ekonomi

11:45 - Hayatın İçinden

12:45 – Hayatın İçinden

13:00 - Gün Ortası

13:00 - Gün Ortası

13:45 - Hayatın İçinden

14:00 – Günün İçinden

14:45 - Hayatın İçinden

15:00 - Gündem

15:45 - Hayatın İçinden

16:00 – Gündem

16:45 - Hayatın İçinden

17:00 - Dünyada Bugün

17:30 - Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam

19:45 - Ana Haber Bülteni

21:00 - Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 – İstiklal Marşı

05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 - Kalk Gidelim

09:15 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

•14:00 - Benim Adım Melek

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 – Cennetin Çocukları

02:40 - Seksenler

03:20 – Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güller ve Günahlar

23:15 – Beyaz’la Joker

02:00 - Gelinim Mutfakta

04:30 - Zalim İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 - Sandık Kokusu

09:30 - Siyah Kalp

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Deliha

22:15 – Dedemin Fişi

00:15 – Gece Hattı

01:15 – Deliha

03:00 – Dedemin Fişi

04:30 – Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Çirkin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

22:30 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

02:00 - Sefirin Kızı

04:30 - Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

20:00 – A.B.İ.

00:20 – Kuruluş Orhan

03:00 - Gözleri KaraDeniz

05:30 – Aile Saadeti

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 – Survivor Ekstra/ Canlı

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

18:45 – Milli Maça Doğru/ Canlı

21:45 – Kosova – Türkiye/ Canlı

00:15 – Milli Maçın Ardından/ Canlı

01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

05:30 - Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Kıskanmak

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 - Kıskanmak

00:00 – Yeraltı

02:45 - Şevkat Yerimdar

04:15 - Yasak Elma

06:15 – Karagül

