31 Mart 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 31 Mart 2026 Salı yayın akışı!

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bugün TV’de neler var? 31 Mart 2026 Salı yayın akışı! 31 Mart 2026 Salı gününün televizyon kanallarının yayın akışı, izleyicilerin merak ettiği dizileri ve programları içermektedir. İzleyiciler, 'Bu akşam TV'de hangi diziler var?' sorusunu araştırarak favori yapımlarını takip etmektedir. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8 ve NOW TV gibi kanalların yayın akışları dikkat çekmektedir. Her kanalın kendi dizi, film, haber ve özel programlarından oluşan bir yayın akışı bulunmaktadır.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

•07:00 - Günaydın Türkiye

•09:45 - Hayatın İçinden

•10:00 - Haberin İçinden

•11:15 - Gündem Ekonomi

•11:45 - Hayatın İçinden

•12:45 – Hayatın İçinden

•13:00 - Gün Ortası

•13:45 - Hayatın İçinden

•14:00 – Günün İçinden

•14:45 - Hayatın İçinden

•15:00 - Gündem

•15:45 - Hayatın İçinden

•16:00 – Gündem

•16:45 - Hayatın İçinden

•17:00 - Dünyada Bugün

•17:30 - Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam

•19:45 - Ana Haber Bülteni

•21:00 - Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı

TRT1 YAYIN AKIŞI

•05:48 – İstiklal Marşı

•05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

•06:45 - Kalk Gidelim

•09:15 - Adını Sen Koy

•10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

•13:15 - Seksenler

•14:00 - Benim Adım Melek

•17:45 - Lingo Türkiye

•19:00 – Ana Haber (Canlı)

•19:55 - İddiaların Aksine

•20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

•00:15 – Cennetin Çocukları

•02:40 - Seksenler

•03:20 – Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

•07:00 – Küçük Ağa

•09:00 - Neler Oluyor Hayatta

•11:00 – Yaprak Dökümü

•14:00 - Gelinim Mutfakta

•16:45 – Arka Sokaklar

•18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

•20:00 – Güller ve Günahlar

•23:15 – Beyaz’la Joker

•02:00 - Gelinim Mutfakta

•04:30 - Zalim İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

•06:30 - Sandık Kokusu

•09:30 - Siyah Kalp

•12:30 – Gelin Evi

•15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

•18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

•20:00 – Deliha

•22:15 – Dedemin Fişi

•00:15 – Gece Hattı

•01:15 – Deliha

•03:00 – Dedemin Fişi

•04:30 – Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

•07:00 - Çirkin

•09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

•13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

•17:15 - Erkenci Kuş

•19:00 – Star Haber (Canlı)

•20:00 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

•22:30 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

•00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

•02:00 - Sefirin Kızı

•04:30 - Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI

•08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

•10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

•13:00 – ATV Gün Ortası

•14:00 - Mutfak Bahane

•16:00 - Esra Erol'da

•19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

•20:00 – A.B.İ.

•00:20 – Kuruluş Orhan

•03:00 - Gözleri KaraDeniz

•05:30 – Aile Saadeti

TV8 YAYIN AKIŞI

•07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

•09:00 - Gel Konuşalım

•12:30 – Survivor Ekstra/ Canlı

•16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

•18:45 – Milli Maça Doğru/ Canlı

•21:45 – Kosova – Türkiye/ Canlı

•00:15 – Milli Maçın Ardından/ Canlı

•01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

•03:30 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

•05:30 - Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI

•07:30 - İlk Bakış

•08:00 – Çalar Saat

•10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

•12:30 - Yasak Elma

•13:30 - En Hamarat Benim

•16:30 – Kıskanmak

•19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

•20:00 - Kıskanmak

•00:00 – Yeraltı

•02:45 - Şevkat Yerimdar

•04:15 - Yasak Elma

•06:15 – Karagül