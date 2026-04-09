Bugün TV’de neler var? 9 Nisan 2026 Perşembe yayın akışı!

9 Nisan 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 9 Nisan 2026 Perşembe yayın akışı!

Özetle

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:00 Günaydın Türkiye 09:45 Hayatın İçinden 10:00 Haberin İçinden 11:15 Gündem Ekonomi 11:45 Hayatın İçinden 12:00 Gün Ortası 12:45 Hayatın İçinden 13:00 Gün Ortası 13:45 Hayatın İçinden 14:00 Günün İçinden 14:45 Hayatın İçinden 15:00 Günün İçinden 15:45 Hayatın İçinden 16:00 Gündem 16:45 Hayatın İçinden 17:00 Dünyada Bugün 17:30 Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam 19:30 Ana Haber Bülteni 21:00 Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı

TRT1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 05:33 İstiklal Marşı 05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:30 Beni Böyle Sev 09:25 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:00 Benim Adım Melek 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Cennetin Çocukları 23:00 Sessiz Saat (Yabancı Sinema) 01:00 Teşkilat 03:30 Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:00 İkizler Memo - Can 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 The Traitors Türkiye 23:15 Yerli Dizi/ Sinema 02:00 Gelinim Mutfakta 04:30 Zalim İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 06:30 Sandık Kokusu 09:30 Siyah Kalp 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Delikanlı 22:45 Güldür Güldür Show 00:30 Gece Hattı 01:15 Kızılcık Şerbeti 03:45 Delikanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:00 Sefirin Kızı 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber (Canlı) 20:00 Sevdiğim Sensin 00:30 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema 02:30 Sefirin Kızı 05:00 Dürüye’nin Güğümleri

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 Kuruluş Orhan 04:00 Can Borcu

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın / Yeni Bölüm 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 02:30 Gel Konuşalım 04:30 Oynat Bakalım 05:30 Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI