Gönül Dağı ve Gibi dizisinin oyuncusu Cengiz Ergezer pompacı oldu! Benzin istasyonundaki görüntüleri viral oldu

Sosyal medyada motosiklet sürücüsünün yayınladığı video kısa sürede viral oldu. Gibi ve Gönül Dağı dizilerinde rol alan oyuncu Cengiz Ergezer'i benzin istasyonunda çalışırken gören sürücü "Abi, senin burada ne işin var" dedi.
Bir motosiklet sürücüsü, yakıt almak için durduğu benzinlikte usta oyuncu Cengiz Ergezer'in pompacılık yaptığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. "Abi, senin burada ne işin var" dedi.
Motosiklet sürücüsü "Seni sanki bir yerden çıkarıyorum" derken oyuncu Cengiz Ergezer, "Nereden çıkarıyorsun" diye cevap verdi. Sürücü, "Instagram hesabın var mı abi? Sen Gibi'de oynayan zorba karakter değil misin?" diye sorduğunda Ergezer "Evet" diyerek cevap verdi.
Oyuncu Cengiz Ergezer uzun süredir oyunculuk yapıyor. Cengiz Ergezer; Kimler Geldi Kimler Geçti, Aile Meselesi, Fatih Sultan Mehmed:Yeni Çağ, Gönül Dağı ve Gibi gibi yapımlarda rol aldı.