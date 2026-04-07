Pelin Akil aylar önce gittiği konserde Anıl Altan ile ayrıldıklarını belirmiş ve çiftin geçtiğimiz aylarda resmi olarak boşandıkları öne sürülmüştü. Pelin Akil'in adının oyuncu Baran Bölükbaşı ile anılmasının ardından gazeteci Mehmet Üstündağ'dan çok konuşulacak iddialar geldi.

Pelin Akil ile Anıl Altan köşeye sıkıştı! Boşanmadıkları iddia edildi, çıkan haberler gündem oldu

HABERİN ÖZETİ Pelin Akil ile Anıl Altan köşeye sıkıştı! Boşanmadıkları iddia edildi, çıkan haberler gündem oldu Pelin Akil'in adı oyuncu Baran Bölükbaşı ile anılırken, gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanmadığı ve bu durumun ailecek yapılan golden vize başvuruları ve oturum izni süreciyle ilgili olduğu yönündeki iddiaları magazin gündemine oturdu. Pelin Akil'in adı oyuncu Baran Bölükbaşı ile anılıyor. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanmadığını iddia etti. İddiaya göre, Pelin Akil ile Baran Bölükbaşı 8 aydır birlikte. Mehmet Üstündağ, boşanmama nedenini ailecek yapılan golden vize başvuruları ve oturum izni süreci olarak açıkladı. Pelin Akil, özel hayatıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar verdi ve sinirlendi.

PELİN AKİL İLE BARAN BÖLÜKBAŞI AŞK MI YAŞIYOR?

Pelin Akil ile Baran Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine oturdu. Pelin Akil, muhabirin yeni sevgiline yönelik sorduğu soruya "Ben özel hayatımla ilgili konuşmamayı çok uzun zaman önce bıraktım. O yüzden başarılarımızı konuşalım, yaptıklarımızı konuşalım. Çok teşekkür ediyorum" diyerek kaçamak bir cevapta bulundu.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN RESMİ OLARAK BOŞANMADI İDDİASI

Mehmet Üstündağ, Pelin Akil ile Anıl Altan’ın boşanmadığını ve Pelin Akil’in Baran Bölükbaşı ile 8 aydır birlikte olduğunu iddia etti: “Boşanma yok. Boşanma davası açılmadı. Dilekçesi bile yok. Beni yalanlamaya kalkarsan gerekli cevabı veririm.” dedi.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN'IN RESMİ OLARAK NEDEN BOŞANMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gel Konuşalım programında gündeme gelen konuda Mehmet Üstündağ, "Ailecek golden vize başvuruları vardı ailecek. Lizbon'dan ev aldılar 200 bin euroya. Oturum izni için. Zaten başvuruları vardı. Resmi boşanma da yok aralarında zaten o iş sonuçlanana kadar da olmayacak. Şuan birlikteler. Oturum izni süreci belli olana kadar resmi başvuru yapmayacaklar." dedi.

Boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan çifti hakkında "Resmi olarak boşanmadılar" iddiası ortaya çıktı. Pelin Akil konu ile ilgili sorulara sinirlendi ve tavırları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.