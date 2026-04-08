"Yakında ölüp gideceğim" diyen Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç son görüntüsüyle sevenlerini endişelendirdi. Son olarak bir restoranda hayranları tarafından görüntülenen Serdar Ortaç'ın yürümekte güçlük çektiği görüldü. Dün akşam sosyal medya hesabından canlı yayın açan Serdar Ortaç, "Yakında ölüp gideceğim" sözüyle de hayranlarını üzdü.
Açtığı canlı yayında hem meslek hayatını hem de özel hayatını gözden geçiren Serdar Ortaç, bu süre zarfında pek çok engelle ve kendisini saf dışı bırakmak isteyen kişilerle karşılaştığını ifade etti. MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç, 'Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın' şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken sözleri hayranlarını eleştirdi.
Müzik kariyeri boyunca imza attığı sayısız hit parçaya rağmen, bazı eserlerinin hak ettiği değeri görmediğini savunan sanatçı, hayranlarından isteklerde bulundu. Ortaç, hayranlarından hayattayken klip bile çekilmeyen, arka planda kalan bestelerini insanlara ulaştırmaları ve yaşatmaları için söz istedi. 'Bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, lütfen onları herkese dinletin' diyen Serdar Ortaç, sanatsal mirasının korunmasını vasiyet etti.
MS NEDİR?
bağışıklık sisteminin beyin ve omurilikteki (merkezi sinir sistemi) sinir kılıflarına (miyelin) saldırarak hasar verdiği, kronik ve nörolojik bir hastalıktır.
|Hastalık
|Etkilenen Bölge
|Hasar Mekanizması
|Tanım
|Kronik nörolojik hastalık
|Beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi)
|Bağışıklık sistemi sinir kılıflarına (miyelin) saldırarak hasar verir.
|Kronik ve nörolojik bir hastalıktır.
16 Şubat 1970 İstanbul doğumlu olan Serdar Ortaç, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Türk pop müziğinin önde gelen besteci ve şarkıcılarından biri olan Ortaç, kariyerine 1990'lı yıllarda başlamış ve "Karabiberim" gibi hitlerle tanınmıştır.