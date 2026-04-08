 | Dilek Ulusan

"Yakında ölüp gideceğim" diyen Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada açtığı yayında "Yakında ölüp gideceğim" derken vasiyetini de açıkladı. Yürümekte dahi güçlük çeken Serdar Ortaç, sanatsal mirasının korunmasını vasiyet etti.

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden son görüntüsüyle sevenlerini endişelendirdi. Son olarak bir restoranda hayranları tarafından görüntülenen Serdar Ortaç'ın yürümekte güçlük çektiği görüldü. Dün akşam sosyal medya hesabından canlı yayın açan Serdar Ortaç, "Yakında ölüp gideceğim" sözüyle de hayranlarını üzdü.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son görüntüsüyle sevenlerini endişelendirdi ve bir canlı yayında 'Yakında ölüp gideceğim' diyerek vasiyetini açıkladı.
Serdar Ortaç, son görüntülerinde yürümekte güçlük çekti.
Canlı yayında 'Yakında ölüp gideceğim' ifadesini kullandı.
Ortaç, sanatsal mirasının korunmasını istedi ve hayranlarından ön planda olmayan bestelerini insanlara ulaştırmalarını talep etti.
MS hastalığı, bağışıklık sisteminin beyin ve omurilikteki sinir kılıflarına (miyelin) saldırarak hasar verdiği kronik bir nörolojik hastalıktır.
Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 İstanbul doğumludur ve 2026 itibarıyla 56 yaşındadır.
SERDAR ORTAÇ: YAKIN ÖLÜP GİDECEĞİM

Açtığı canlı yayında hem meslek hayatını hem de özel hayatını gözden geçiren Serdar Ortaç, bu süre zarfında pek çok engelle ve kendisini saf dışı bırakmak isteyen kişilerle karşılaştığını ifade etti. MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç, 'Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın' şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken sözleri hayranlarını eleştirdi.

SERDAR ORTAÇ VASİYETİNİ AÇIKLADI

kariyeri boyunca imza attığı sayısız hit parçaya rağmen, bazı eserlerinin hak ettiği değeri görmediğini savunan sanatçı, hayranlarından isteklerde bulundu. Ortaç, hayranlarından hayattayken klip bile çekilmeyen, arka planda kalan bestelerini insanlara ulaştırmaları ve yaşatmaları için söz istedi. 'Bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, lütfen onları herkese dinletin' diyen Serdar Ortaç, sanatsal mirasının korunmasını etti.

MS NEDİR?

bağışıklık sisteminin beyin ve omurilikteki (merkezi sinir sistemi) sinir kılıflarına (miyelin) saldırarak hasar verdiği, kronik ve nörolojik bir hastalıktır.

HastalıkEtkilenen BölgeHasar MekanizmasıTanım
Kronik nörolojik hastalıkBeyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi)Bağışıklık sistemi sinir kılıflarına (miyelin) saldırarak hasar verir.Kronik ve nörolojik bir hastalıktır.

SERDAR ORTAÇ KAÇ YAŞINDA?

16 Şubat 1970 İstanbul doğumlu olan Serdar Ortaç, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Türk pop müziğinin önde gelen besteci ve şarkıcılarından biri olan Ortaç, kariyerine 1990'lı yıllarda başlamış ve "Karabiberim" gibi hitlerle tanınmıştır.

