Hababam Sınıfı ve Muhsin Bey gibi birbirinden başarılı birçok projede boy gösteren Osman Cavcı, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Türk dizi tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Osman Cavcı’nın son halini görenler şaşkına döndü. Şimdilerde hayatını İzmir’de devam ettiren usta oyuncu, projelerinden ve özel hayatından konuştu. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Osman Cavcı Şener Şen ile unutulmaz hatıralarını da dile getirdi.

HABERİN ÖZETİ Osman Cavcı uzun bir aradan sonra görüntülendi! Hababam Sınıfı ve Muhsin Bey gibi projelerde rol almıştı Hababam Sınıfı ve Muhsin Bey gibi projeleriyle tanınan Osman Cavcı, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Osman Cavcı, Hababam Sınıfı Güle Güle ve Muhsin Bey gibi başarılı projelerde yer aldı. Şimdilerde hayatını İzmir'de devam ettiren usta oyuncu, projelerinden ve özel hayatından konuştu. Uzun süre sonra ilk kez Bebek'te görüntülenen Cavcı, Şener Şen ile unutulmaz hatıralarını da dile getirdi. 1962 yılında İstanbul'da doğan Osman Cavcı'nın oyunculuk kariyeri 1981 yılında sinemaya adım atmasıyla başladı. Cavcı'nın ilk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle oldu.

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adından sık sık söz ettiren Osman Cavcı, uzun bir aradan sonra ilk kez Bebek’te görüntülendi. Türk dizi tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Cavcı, kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy gösterdi. Tiyatro alanındaki başarısının yanı sıra yer aldığı dizi ve filmlerle adından sık sık söz ettiren Cavcı, uzun süreden sonra magazin gündeminde yerini aldı.

İlk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle ile izleyici karşısına çıkan Osman Cavcı, daha sonra Muhsin Bey ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. 1981 yıllarında başladığı oyunculuk kariyerine günümüzde tüm hızıyla devam eden Cavcı, uzun süre sonra ilk kez Bebek’te objektiflere yansıdı.

Şimdilerde İzmir’e yerleşen ve hayatını orada devam ettiren Osman Cavcı, iş için İstanbul’a geri döndü. Magazin News’in haberine göre usta oyuncu, projelerinden ve özel hayatından konuştu. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Osman Cavcı Şener Şen ile unutulmaz hatıralarını da dile getirdi. Özellikle Hababam Sınıfı ve Muhsin Bey gibi projelerle adından söz ettiren Cavcı, son haliyle de görenleri şaşkına çevirdi.

Tiyatro sanatçısı İsmail Cavcı’nın oğlu Osman Cavcı, 1962 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Cavcı’nın baba mesleği tiyatroya olan aşkı 1972’li yıllarda İzmir Turnesi’nde başladı. Cavcı, Ertem Eğilmez ile tanışmasının ardından 1981 yılında sinemaya adım attı. Cavcı, kariyerindeki ilk sinema filmini Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle ile gerçekleştirdi.

Daha sonra Zeki Ökten'in yönettiği Yoksul filminin sonunda Yeni Çırak olarak rol alan Osman Cavcı, daha sonra kariyerine Türk filmlerinde rol alarak devam etti. Muhsin Bey adlı filmle genç yaşta kariyerinin zirvesini yakalayan Cavcı, bu projede organizatör Muhsin Kanadıkırık'ın genç yardımcısını kendi adıyla oynadı. Özellikle Muhsin Bey filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Cavcı, adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projeye ve sayısız yapıma imza atan Osman Cavcı, şimdilerde hayatına İzmir’de devam etse de kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenen Cavcı, usta oyunculuğuyla günümüzde hala konuşulmaya devam ediyor.