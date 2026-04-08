Dilan Polat ve Engin Polat’ın özel yazışmaları ortaya çıktı! Boşanma kararında pes dedirten görüntüler

Dilan Polat ve Engin Polat çifti boşanma kararı aldı. Ayrılacaklarını duyuran çiftin özel yazışmaları ortaya çıktı. Bir an olsun sosyal medyanın gündeminden düşmeyen çiftin boşanma kararındaki pes dedirten görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Bakın boşanacaklarını açıklayan ünlü çift birbirlerine neler söyledi…
Dilan Polat ve Engin Polat çifti sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda kara para aklama suçuyla göz altına alınan çift, bir süre hapis cezası almıştı. Çift, bir süre önce tahliye olmuş ve eski hayatlarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. Ünlü çift uzun bir süredir boşanacakları haberleriyle gündeme gelmişti.
Yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Polat çifti, 2024 yılında verilen tahliye kararının ardından serbest bırakılmıştı. Bir süre hapis cezası aldıktan sonra tahliye olan Dilan Polat, eski hayatına çabuk uyum sağladı. Dilan Polat’ın uzun bir süredir kocası Engin Polat ile boşanacakları iddia ediliyordu. Özel hayatında yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Polat çifti, bu kez boşanacaklarını duyurdu.
Ünlü fenomen, kısa sürede eskisi gibi günde 40-50 hikâye paylaştığı düzenine geri döndü. Uzun bir süredir yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Uzun bir süredir evliliklerinde çeşitli sıkıntılar yaşayan Polat çifti, son paylaşımlarıyla ayrılacaklarını açıkladı. Bir an olsun magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin özel yazışmaları da ortaya çıktı.
Dilan Polat, geçtiğimiz yıl mart ayında eşi Engin Polat ile boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Polat, aile içi huzuru sağlamış ve boşanmaktan vazgeçmişti. Ünlü çift, bu süreçte sık sık boşanma haberleriyle gündemde yerini aldı. Polat çiftinin karşılıklı yaptıkları paylaşımlar çiftin boşanacaklarını gözler önüne serdi. Özel yazışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken çift, boşanma kararında pes dedirten görüntülerle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medyada birbirleri hakkında yaptıkları paylaşımlarla ayrıldıklarını duyurdu. Dilan Polat paylaşımında “Seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu kez kesin aldım! Sizin aile sen hepiniz komple bensiz daha mutlu olursunuz diye düşünüyordum zaten. Ben neyim ki kimim ki. Biz zarar ziyanız. Ben hassas ve sevgi aşk insanıyım. Sevgi ilgi seviyorum sen beni anlamıyorsun ben anlatmaya çalışıyorum ne yaparsanız yapın benden sonra. Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor sana o laf taşıyana da selam söyle seni arkadan doldurana da ayrıca selam söyle.” ifadelerine yer verdi.
Dilan Polat’ın paylaşımının ardından Engin Polat ise açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Gayen beni haksız çıkartıp, takipçilerine oynaman. Geç bu işleri… Ömrümü yedin, saçım sakalım ağardı seninle uğraşmaktan… Şu saatten sonra benden bu kadar. Bu ne dengesizliktir kardeşim. Sevgide bir yere kadar… Bencilliğini de al ve git…
Engin Polat’ın paylaşımının hemen ardından ise çarpıcı açıklamalarına devam eden Dilan Polat, “Sen dengesiz görmemişsin! Sensin dengesiz! Sen hayatında benim gibi insan gördün mü acaba? Ben sana iyi katlanıyorum asıl! Ben senin sabır taşın değilim! Ben insanım kaygı bozukluğu yaşayan travma içinde büyüyen biriyim. 2 senedir ağzım var dilim yok. Ben sakinim sessizim işimde gücümdeyim. Ben dengesiz değilim sadece kendi içimde sorunlarım var. Dengesiz olan sensin. Bir sabah iyi bir sabah bet suratla uyanan sensin. Seni bir iyi bir kötü görünce psikolojim iyice bozuluyor. Ne istediğini de bilmiyorsun. Ben hiç bilmiyorum. Ne yaparsan yap ne halin varsa gör…” ifadelerine yer verdi.
Daha sonra Engin Polat Dilan Polat’a hakkında; “Tabi tabi ben iblisim ben deccalim ben kertenkeleyim… Ev ev değil ki! İniyorum aşağıya elli kişi… 3 4 gün kalan arkadaşlar ben neresinde kalacağım o evin… Ne oturup konuşacağım senle milletin içerisinde. Ben sakin adamım duru insanım sakinliği huzuru severim. Sen maalesef böyle değilsin ve ben çok sıkıldım. Evet ben ne dersen oyum sen zaten hep haklısın.” ifadelerine yer verdi.