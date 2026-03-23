 | Selime Albayrak

Dilan Polat’ın ellerindeki çizikler dikkat çekti! Engin Polat ile boşanacakları iddiaları yeniden gündeme geldi

Bir an olsun sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Dilan Polat, bu kez ellerindeki çiziklerle dikkat çekti. Hesabını kapatan ünlü fenomenin bu hamlesinden sonra eşi Engin Polat ile boşanacakları iddiaları yeniden gündeme geldi. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 11:58

Dilan Polat paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü fenomen bu kez ellerindeki çiziklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda suçuyla göz altına alınan Dilan Polat, bir süre hapis cezası aldıktan sonra tahliye olmuş ve eski hayatına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. Eşi ile sık sık boşanma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat, hem çizik içindeki elleri, hem de eşi Engin Polat'la ilgili sarf ettiği iddia edilen sözlerle magazin gündemine bomba gibi düştü. Hesabını kapatan ünlü fenomenin bu hamlesinden sonra eşi Engin Polat ile boşanacakları iddiaları yeniden gündeme geldi.

DİLAN POLAT’IN ELLERİNDEKİ ÇİZİKLER DİKKAT ÇEKTİ!

Dilan Polat, milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Son olarak paylaşımlarında ellerinin çizik olduğu görülen Dilan Polat, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü fenomen geçtiğimiz yıllarda kara para aklama suçuyla göz altına alınmıştı.

Yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Polat çifti, 2024 yılında verilen tahliye kararının ardından serbest bırakılmıştı. Bir süre hapis cezası aldıktan sonra tahliye olan , sosyal medya hesabından yaptığı gösterişli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel hayatında yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Dilan Polat, bu kez Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Kısa sürede eskisi gibi günde 40-50 hikâye paylaştığı düzenine geri dönen ünlü fenomen, geçtiğimiz gece yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Dilan Polat, dün akşam eşi Engin Polat ile yemeğe çıktı. Gece geç saatlerde Instagram hesabından paylaşımlar yapan ünlü fenomen, eve geldikten sonra önce ellerinin çizik içinde olduğunu gösteren çeşitli videolar yayınladı.

Dilan Polat’ın paylaşımlarına “Bana ne olur çare”, ve “Bir gün...” notunu düşmesi dikkat çekerken kullanıcılar, ünlü fenomenin hikayelerini kısa sürede sildiğini, yedek hesabında ise garip şeyler paylaştığını öne sürdü.

Olayın hemen ardından Engin Polat ve Dilan Polat’ın hesabını kapatması magazin gündeminde büyük ses getirdi. Dilan Polat’ın çizik içindeki elleri, eşi Engin Polat hakkında söylediği iddia edilen sözler ve Instagram hesabını kapatması takipçilerinde büyük bir merak uyandırdı.

DİLAN POLAT’IN ENGİN POLAT İLE BOŞANACAĞI İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ!

Bir an olsun magazin gündeminden düşmeyen ünlü fenomen Dilan Polat’ın, uzun yıllardır birlikte olduğu eşine dair sitemli paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi. Geçtiğimiz yıl mart ayında eşi Engin Polat ile boşanma haberleriyle gündeme gelen Dilan Polat, aile içi huzuru sağlamış ve boşanmaktan vazgeçmişti. Bu süreçte sık sık boşanma iddialarıyla gündemde yerini alan ünlü fenomenin, geçtiğimiz akşam yaptığı paylaşımlar çiftin boşanma iddialarını yeniden güçlendirdi.

Ellerindeki çiziklerle dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, hesabını kapatmadan önce sesini kapatarak serzenişte bulunduğu paylaşımlarla gündeme geldi. Polat’ın gözyaşları içerisinde paylaştığı sessiz videoların arkasındaki gerçek takipçileri tarafından çözümlendi.

Sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'ın ağzı okunduğunda, “Asla ama asla mutlu değilim bu adamla mutlu değilim. Yukarıda uyuyor, beni görmezden geliyor, beni sevmiyor, beni saymıyor. Beni sadece iş için kullanıyor, ben bunların hiçbirini hak etmiyorum” dediği iddia edildi.

