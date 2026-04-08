Kara para aklama soruşturmasıyla gözaltına alan ve bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son aylarda sık sık boşanma açıklamalarıyla dikkatleri çeken Polat çifti yine kavgalarını takipçilerine duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Dilan Polat "Bu kez kesin" diyerek boşanma kararını duyurdu! Engin Polat'tan cevap geldi Kara para aklama soruşturmasıyla gündeme gelen Dilan Polat, sosyal medya üzerinden eşi Engin Polat ile boşanacaklarını duyurdu ve Engin Polat'tan yanıt geldi. Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını ve bu kez kesin olduğunu belirtti. Polat, eşiyle ailece kendisi olmadan daha mutlu olacaklarını düşündüğünü ifade etti. Engin Polat ise Dilan Polat'ın dengesizliklerine katlandığını ve artık umursamadığını dile getirdi.

DİLAN POLAT "BU KEZ KESİN" DİYEREK BOŞANACAKLARINI AÇIKLADI

Dilan Polat paylaşımında "Seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu kez kesin aldım! Sizin aile sen hepiniz komple bensiz daha mutlu olursunuz diye düşünüyordum zaten. Ben neyim ki kimim ki. Biz zarar ziyanız. Ben hassas ve sevgi aşk insanıyım. Sevgi ilgi seviyorum sen beni anlamıyorsun ben anlatmaya çalışıyorum ne yaparsanız yapın benden sonra. Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor sana o laf taşıyana da selam söyle seni arkadan doldurana da ayrıca selam söyle." ifadelerini kullandı.

ENGİN POLAT: "SENİN DENGESİZLİKLERİNE KATLANDIM"

Engin Polat ise "Asıl ben katlandım senin bu dengesizliklerine naparsan yap umrumda da değil artık" ifadelerini kullandı.