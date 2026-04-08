Dilan Polat "Bu kez kesin" diyerek boşanma kararını duyurdu! Engin Polat'tan cevap geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kara para aklama soruşturmasıyla gözaltına alan ve bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son aylarda sık sık boşanma açıklamalarıyla dikkatleri çeken Polat çifti yine kavgalarını takipçilerine duyurdu.
Dilan Polat paylaşımında "Seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu kez kesin aldım! Sizin aile sen hepiniz komple bensiz daha mutlu olursunuz diye düşünüyordum zaten. Ben neyim ki kimim ki. Biz zarar ziyanız. Ben hassas ve sevgi aşk insanıyım. Sevgi ilgi seviyorum sen beni anlamıyorsun ben anlatmaya çalışıyorum ne yaparsanız yapın benden sonra. Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor sana o laf taşıyana da selam söyle seni arkadan doldurana da ayrıca selam söyle." ifadelerini kullandı.
Engin Polat ise "Asıl ben katlandım senin bu dengesizliklerine naparsan yap umrumda da değil artık" ifadelerini kullandı.