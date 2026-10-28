28 Ekim Çarşamba günü yarım gün tatil, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankalarda, okullarda, hastanelerde, eczanelerde ve kargo firmalarında işlem yapacak vatandaşlar, kurumların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim’de özel sektör çalışanları izinli mi, bankalar ve okullar öğleden sonra açık olacak mı? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı öncesinde merak edilen tüm detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Bugün yarım gün mü, özel sektör tatil mi? 28 Ekim bankalar, kargo firmaları, eczaneler, hastaneler ve okullar yarım gün mü? 28 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle çeşitli kurumların çalışma saatleri ve özel sektör çalışanlarının durumu hakkında bilgi verilmektedir. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil uygulanacaktır. 28 Ekim'den itibaren resmi tatil özel sektör çalışanlarını da kapsamaktadır, ancak çalışma düzeni iş yerlerine göre değişebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 28 Ekim'de eğitim 13.00'e kadar devam edecek, 29 Ekim'de ise tatildir. Banka şubeleri 28 Ekim'de 13.00'e kadar hizmet verecek, 29 Ekim'de kapalı olacaktır. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetleri devam edecektir. Devlet hastanelerinin acil servisleri kesintisiz hizmet verecek, poliklinikler 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de kapalı olacaktır. 29 Ekim'de kamu kurumlarında ve PTT şubelerinde resmi tatil uygulanacaktır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmi tatil uygulanacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 29 Ekim ulusal bayram olarak kabul edilirken tatil süreci 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve birçok işletmede çalışma düzeni değişecek.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren başlayan resmi tatil, özel sektör çalışanlarını da kapsıyor. Ancak özel sektörde çalışanların izin ve çalışma düzeni, iş yerinin uygulamalarına göre şekillenebiliyor.

Resmi tatil süresince çalıştırılan işçilere, mevzuatta belirtilen koşullar doğrultusunda çalışılan her tatil günü için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde yer alan hükümler de çalışma koşulları açısından önem taşıyor.

29 Ekim Perşembe günü de resmi tatil olduğundan özel sektörde çalışanların iş yerlerinin uygulamalarını önceden öğrenmeleri faydalı olacak.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, 28 Ekim’de okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 28 Ekim Çarşamba günü eğitim öğretim saat 13.00’e kadar devam edecek. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak.

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda eğitim yapılmayacak. Üniversitelerde de resmi tatil kapsamında derslere ara verilecek.

Anaokulları ve okul öncesi eğitim kurumlarında da resmi tatil uygulaması geçerli olacak. Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışma düzeni ise ilgili mevzuat ve kurumun uygulamalarına göre değişebilecek.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, şubelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Banka şubeleri 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü ise şubeler kapalı olacak.

Resmi tatil boyunca mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetlerinden yararlanılabilecek. Aynı banka içindeki havale işlemleri ve FAST sistemine uygun para transferleri yapılabilecek.

EFT işlemlerinde ise işlemin hesaba geçiş zamanı bankaların çalışma takvimine ve transferin niteliğine bağlı olacak. Bu nedenle özellikle acil ödemelerini gerçekleştirmek isteyenlerin işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması önem taşıyor.

28 EKİM KARGO FİRMALARI AÇIK MI?

Kargo gönderisi yapacak veya teslimat bekleyen vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim tarihlerindeki çalışma düzenini merak ediyor.

PTT şubeleri 28 Ekim’de resmi tatilin başlangıcına kadar hizmet verecek, 29 Ekim’de ise kapalı olacak. Özel kargo şirketlerinin çalışma saatleri ve dağıtım programları firmaya göre değişebilecek.

29 Ekim’de birçok kargo şubesinde normal hizmet verilmeyecek. Bazı firmaların dağıtım faaliyetlerinde de düzenlemeye gidilebilecek. E-ticaret şirketlerinin kendi teslimat ağlarında ise farklı uygulamalar görülebilecek.

Kargo göndermeyi planlayanların veya siparişini bekleyenlerin, ilgili firmanın internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden güncel teslimat bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten sonra devlet hastanelerinin poliklinik hizmetlerinde resmi tatil düzeni uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü de rutin poliklinik hizmetleri resmi tatil nedeniyle verilmeyecek.

Buna karşılık hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek. Acil sağlık hizmetlerinde resmi tatil nedeniyle kesinti yapılmayacak.

Özel hastanelerin poliklinik ve muayene hizmetlerinde ise kurumların kendi çalışma programları geçerli olacak. Randevusu bulunan vatandaşların hastanelerinden bilgi alması öneriliyor.

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

Eczanelerde de 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde resmi tatil düzeni uygulanacak. Eczanelerin çalışma saatleri ve nöbet uygulamaları nedeniyle ilaç temin etmek isteyen vatandaşların önceden bilgi alması gerekiyor.

Resmi tatil süresince normal çalışma düzeninde hizmet vermeyen eczanelerin yerine nöbetçi eczaneler hizmet sunacak. İhtiyaç halinde bulunulan il veya ilçedeki eczacı odasının duyurularından nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine ulaşılabilecek.

29 EKİM’DE PTT VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü kamu kurumlarında resmi tatil uygulanacak. Belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler ve diğer kamu kuruluşlarında rutin hizmetlere ara verilecek.

PTT şubeleri de resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Kamu kurumlarında yüz yüze işlem yapması gereken vatandaşların işlemlerini 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten önce tamamlaması gerekiyor.

30 EKİM CUMA TATİL Mİ, İDARİ İZİN VAR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın perşembe gününe denk gelmesi, 30 Ekim Cuma günü için idari izin kararı alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Ancak 30 Ekim 2026 Cuma gününün tatil olması için ayrıca bir idari izin kararı alınması gerekiyor. Böyle bir karar açıklanmadığı sürece cuma günü kamu kurumlarında ve okullarda normal çalışma ve eğitim düzeninin sürmesi bekleniyor.

Özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin izin uygulamalarına bağlı olarak yıllık izin kullanarak tatillerini hafta sonuyla birleştirebilir.