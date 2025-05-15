Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bülbül Deresi taştı: Çok sayıda araç dere yatağına sürüklendi!

Osmaniye'de öğleden sonra etkisini artıran şiddetli yağmur, Bülbül Deresi'nin taşmasına yol açtı. Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde meydana gelen taşkın sonucu, park halindeki 7 araç dere yatağına sürüklendi ve bazı ekili alanlar su altında kaldı. Araçları kurtarma çalışmaları iş makineleriyle sürdürülüyor…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 22:35

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki araçlardere yatağına sürüklendi. Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı.

Bülbül Deresi taştı: Çok sayıda araç dere yatağına sürüklendi!

7 OTOMOBİL DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ

Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Araçların dere yatağından çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Bülbül Deresi taştı: Çok sayıda araç dere yatağına sürüklendi!

TRAFİĞE KAPATILDI

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı. Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin, mahalle ve yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüksekova'da kar sürprizi: Beyaza büründü!
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.