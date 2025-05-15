Bülbül Deresi taştı: Çok sayıda araç dere yatağına sürüklendi!

Osmaniye'de öğleden sonra etkisini artıran şiddetli yağmur, Bülbül Deresi'nin taşmasına yol açtı. Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde meydana gelen taşkın sonucu, park halindeki 7 araç dere yatağına sürüklendi ve bazı ekili alanlar su altında kaldı. Araçları kurtarma çalışmaları iş makineleriyle sürdürülüyor…

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki araçlardere yatağına sürüklendi. Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı.

7 OTOMOBİL DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ

Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Araçların dere yatağından çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı. Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin, mahalle ve yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.