Bungalovda gizli kamera skandalı! İşletme sahibinin telefonundan çıkanlar şoke etti

Ramazan Bayramı arifesinde Sapanca'da bungalov ev kiralayan aile gizli kamera skandalını ortaya çıkardı. Jakuziyi ve yatak odasını 360 derece görebilen kamerayı fark eden aile konuyu yargıya taşıdı. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.