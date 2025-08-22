Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

'Burada öleceğim' diyen yaşlı adam 5 gündür aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Çorum'un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor. Yaşlı adamın kaybolmadan önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aranan adam hakkında ortaya çıkan son bilgi torununu arayarak "Burada öleceğim" demesi olmuştu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 00:07

Olay, 16 Ağustos günü saat 14.00 sularında Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesine bağlı Yerliköy’de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyarete gelen Eldivas Babayiğit (86), ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

'Burada öleceğim' diyen yaşlı adam 5 gündür aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

adamdan uzun süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine , , polis ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kaybolduğu gün akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit’in, "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" demesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

'Burada öleceğim' diyen yaşlı adam 5 gündür aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde devam eden arama çalışmalarına rağmen yaşlı adama ait bir ize rastlanamadı. 115 personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarına kadavra köpekleri ve dronlarla da destek veriliyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yaşlı adamın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı adamın kaybolmadan önce elindeki ekmek poşetiyle yürüdüğü görülüyor.

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam sır oldu: Telefonda söyledikleri kafa karıştırdı
Özel Harekat Polisi ve babası düğünü kana buladı: 1 ölü, 2 yaralı
TGRT Haber
