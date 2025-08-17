Menü Kapat
Yaşam
 | Selahattin Demirel

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam sır oldu: Telefonda söyledikleri kafa karıştırdı

Çorum'da 86 yaşındaki adam, ekmek almak için çıktığı evine bir daha geri dönmedi. En son görüldüğü yerde kızına gittiğini söyleyen yaşlı adamın saatler sonra torununu arayarak "Ben kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" dediği öğrenildi. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri yaşlı adamı bulmak için her yeri arıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 19:33

Dün saat 14.00 sularında İskilip ilçesi Uludere Mahallesi'nde yaşanan olayda Yerliköy’de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyarete gelen Eldivas Babayiğit (86), ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

"KIZIMA GİDİYORUM" DEDİ

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye , , emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın en son ilçe merkezine bakan bağ ve bahçelerin bulunduğu bölgede görüldüğü, kendisine yol soran bir kadına "Kızıma gidiyorum" dediği öğrenildi.

TORUNUNU ARADI: KAYBOLDUM, BURADA ÖLECEĞİM

Olayın ardından akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit’in, "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" sözleri üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde yapılan aramalara, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı iz takip köpeği "Lodos" da katıldı. Ekiplerin Babayiğit’e ulaşabilmek için zamana karşı yarışı sürüyor.

Arama çalışmalarına destek veren Sadettin Bıyık isimli vatandaş, "Amcamız pazar yerindeki bakkaldan ekmek aldıktan sonra kaybolmuş. En son caminin yanında görülmüş. O saatten sonra kendisinden haber alınamadı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede aramalara devam ediyor" dedi.

