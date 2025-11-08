Burdur'da elektrikli soba faciası! Yaşlı çift alevler içinde mahsur kaldı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yaşayan Şerife Boz (88) ve Durmuş Boz (94) çiftine ait evde elektrikli sobadan olduğu sanılan yangın çıktı. Yangında yaşlı çift evde mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken evde yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedeni Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılırken evde incelemeler devam ediyor. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.