Burdur'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza Burdur'da meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, önündeki aracı sollamak isteyen minibüs, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya döndü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.