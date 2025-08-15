Yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı! Feci kaza kamerada
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, A.Ş'nin kullandığı traktöre, ışıklardan kalktığı sırada, arkadan gelen ve Van'dan İstanbul'a giden F.O. idaresindeki yolcu otobüsünün çarpması yer alıyor. Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle traktörün arkasına bağlı römorktaki arpaların yola döküldüğü görülüyor.
