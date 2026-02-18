Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Burhaniye sular altında kaldı, sokaklar 'Venedik'e döndü!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki gün süren lodos fırtınası ve şiddetli yağış, yazlık sitelerin bulunduğu Dalyan mevkiini adeta göle çevirdi. Yolların ve bahçelerin sular altında kaldığı bölgenin havadan çekilen dron görüntüleri, dünyaca ünlü Venedik şehrini anımsattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burhaniye sular altında kaldı, sokaklar 'Venedik'e döndü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 19:12

'in ilçesi Dalyan mevkiinde bulunan ve yazlık sitelerin yoğunlukta olduğu bölgede, ve şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Burhaniye sular altında kaldı, sokaklar 'Venedik'e döndü!

0:00 79
Burhaniye sular altında kaldı, sokaklar 'Venedik'e döndü!

DRON GÖRÜNTÜLERİYLE "VENEDİK" BENZETMESİ

İki gün boyunca etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Bölge dron ile çekilen hava görüntülerinde adeta Venedik'e benzeyen görüntüler verdi.

Burhaniye sular altında kaldı, sokaklar 'Venedik'e döndü!

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ, SİTELERİ SU BASTI

Kuvvetli rüzgarın deniz seviyesini yükseltmesi ve aralıksız yağan yağmur nedeniyle birçok ev ile site içi yollar sular altında kaldı. Bazı tatil sitelerinde bahçe katlarını su basarken, araçların da kısmen suya gömüldüğü görüldü. Vatandaşlar, biriken suları tahliye etmek için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Burhaniye sular altında kaldı, sokaklar 'Venedik'e döndü!

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yağışın etkili olduğu saatlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, özellikle sahil bandına yakın bölgelerde su seviyesi yer yer diz boyuna kadar ulaştı. Dron kamerası ile kaydedilen görüntülerde suyla kaplanan sokaklar ve siteler havadan görüntülendi. Görüntülerde bölgenin Venedik benzeri manzaralar oluşturması dikkat çekti.
Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve su tahliye çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sel suları mahalleyi yuttu! O anlar anbean kaydedildi
Sulu kar ve akşam saati birleşti, İstanbul trafiği kilitlendi
ETİKETLER
#balıkesir
#su baskını
#burhaniye
#lodos
#Dalyan
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.