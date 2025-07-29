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 | Özge Sönmez

Bursa yangınında duygulandıran anlar! Patlak teker üzerinde vatana hizmet

Bursa Harmancık'ta çıkan orman yangına hem ekipler hem de vatandaşların müdahalesi sürüyor. Yangın bölgesine su taşıyan bir çiftçinin patlak tekere aldırış etmeden son sürat gittiği görüntüler tüyleri diken diken etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:37

Harmancık'ta çıkan yüreğimize kor gibi düştü. Yeşil Bursa'nın ciğerleri yanarken, hem ekipler hem de vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar, traktör, araç, motosikletlerle yangın bölgesine su taşıdı. Sosyal medyada yayılan bir video ise tüyleri diken diken etti.

Bursa yangınında duygulandıran anlar! Patlak teker üzerinde vatana hizmet

PATLAK TEKER ÜSTÜNDE GİTTİ

Balıkesirli olduğu tahmin edilen bir çiftçinin su dolu römorkunun lastiği patlarken, patlak lastik ile jant üzerinde yoluna devam ettiği o anlar sosyal medyada viral oldu. Jant üzerine yangına yolculuk görüntüleri binlerce destek yorumunu da beraberinde getirdi.

Bursa yangınında duygulandıran anlar! Patlak teker üzerinde vatana hizmet

"ORMANLAR DAHA DEĞERLİ"

Öte yandan su alma noktasında jant üzerinde giden ile kendisini uyaran arkadaşları arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı. Jant üzerinde giden çiftçi, "Ne yapayım yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek gönülleri fethetti.

Bursa yangınında duygulandıran anlar! Patlak teker üzerinde vatana hizmet
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ETİKETLER
#bursa
#orman yangını
#çiftçi
#vatandaş
#yardım
#sosyal-medya
#Harmancık
#Yaşam
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