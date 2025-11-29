Menü Kapat
13°
 | Selahattin Demirel

Bursa'da Alzheimer hastası kayboldu! Yaşlı adamı jandarma ve AFAD her yerde arıyor

Bursa'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası adama evinden ayrıldıktan sonra bir daha ulaşılamadı. 1 gündür kayıp olan adam, jandarma ve AFAD tarafından aranıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 19:48

ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde dün saat 10.00'da evinden ayrılan hastası Mustafa Abi'nin (80) evine dönmemesi üzerine eşi Ayla Abi, durumu saat 19.30'da mahalle muhtarı Hüseyin Mutlu'ya bildirdi. Muhtarın jandarmaya haber vermesiyle resmi prosedürü işletildi.

Bursa'da Alzheimer hastası kayboldu! Yaşlı adamı jandarma ve AFAD her yerde arıyor

JANDARMA VE AFAD ARAMA BAŞLATTI

Kayıp ihbarının ardından mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipleri bölgeyi taramaya başladı.

Bursa'da Alzheimer hastası kayboldu! Yaşlı adamı jandarma ve AFAD her yerde arıyor

Sabah saatlerinde arama faaliyetleri genişletilerek koordinasyonunda yeniden organize edildi. AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mobil Afet Koordinasyon Merkezi, 911 , ANDA Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ve çeşitli STK'lara bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

TERMAL DRON İLE ARAMAYA DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mobil Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, aramalara havadan destek vererek bölgeyi termal dron ile taradı. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve tarım arazileri drone görüntüleriyle detaylı şekilde incelendi.

Bursa'da Alzheimer hastası kayboldu! Yaşlı adamı jandarma ve AFAD her yerde arıyor

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de destek verdiği aramalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmazken, ekiplerin Mustafa Abi'ye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#arama kurtarma
#afad
#jandarma
#mudanya
#alzheimer
#kayıp
#Yaşam
